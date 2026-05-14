Sa. B., STA

Četrtek,
14. 5. 2026,
8.52

policija pištola Bežigrad Ljubljana rop

Še en drzen rop s pištolo na območju Bežigrada

Sa. B., STA

Ropar, pištola, policija | Osumljenec je govoril slovensko. | Foto Shutterstock

Osumljenec je govoril slovensko.

Foto: Shutterstock

Do zdaj neznani osumljenec je v sredo okoli 20.30 oropal prodajalno enega izmed bencinskih servisov na območju Bežigrada. Od zaposlenih je s pištolo v roki zahteval denar in iz blagajne odtujil nekaj sto evrov gotovine. V dogodku ni bil nihče poškodovan. S kraja je nato osumljenec pobegnil peš, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Neznanec je visok okoli 180 centimetrov, oblečen je bil v rumena oblačila in nosil podkapo z izrezom za oči. Govoril je slovensko.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja roparske tatvine. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še dodali na PU Ljubljana.

