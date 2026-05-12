Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Torek,
12. 5. 2026,
16.55

Osveženo pred

34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,31

Natisni članek

Natisni članek
nesreča nesreča policija vožnja pod vplivom alkohola alkohol

Torek, 12. 5. 2026, 16.55

34 minut

Slovenska policija ujela pijani voznici: ena napihala več kot tri promile!

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,31
Voznica, alkohol, vožnja pod vplivom alkohola | Obe voznici, ki sta vozili pod vplivom alkohola, sta trčili v robnik. | Foto Shutterstock

Obe voznici, ki sta vozili pod vplivom alkohola, sta trčili v robnik.

Foto: Shutterstock

Dve voznici sta v ponedeljek in danes zjutraj vozili krepko pod vplivom alkohola, ena z več kot tremi promili alkohola v krvi, so sporočili s Policijske uprave Celje. "Ravnanje obeh voznic je bilo zelo neodgovorno in nevarno," so opozorili. Alkohol ne sodi v promet, so poudarili ter pozvali k umirjenosti in strpnosti na cestah.

Vijugala, zgrešila uvoz na avtocesto in trčila v robnik

Voznica avtomobila je v ponedeljek med vključevanjem na avtocesto v Slovenskih Konjicah močno vijugala, na avtocesto je zapeljala po delu, ki ni namenjen uvozu, nato pa se vključila na avtocesto v smeri proti Dramljam. Po avtocesti je vozila zelo nezanesljivo in v predoru trčila v robnik, so dogajanje opisali na policiji.

Policisti so pri voznici namerili nekaj več kot tri promile oz. tri grame alkohola na kilogram krvi. Začasno so ji odvzeli vozniško dovoljenje in jo pridržali do streznitve, sledi pa obdolžilni predlog. Za prekršek je predvidena globa v višini 1.200 evrov in 18 kazenskih točk. Izdali so ji še plačilni nalog v višini 300 evrov, ker se je na avtocesto uvrstila po napačnem delu.

Tudi druga pijana voznica trčila v robnik

Danes zjutraj pa je druga voznica avtomobila nezanesljivo vozila iz smeri Otiškega Vrha proti Slovenj Gradcu in trčila v robnik. Pri njej je policija ugotovila okoli 1,7 promila alkohola, kar je 1,7 grama alkohola na kilogram krvi. Tudi tej voznici so začasno odvzeli vozniško dovoljenje in jo pridržali do streznitve, sledi pa obdolžilni predlog. Predvidena je globa v višini 1.200 evrov in 18 kazenskih točk.

Ropar. Tat. Kraja. Pištola. Grožnja. Grožnje. Nož. Vlom.
Novice Pomagajte najti roparja, ki je prodajalki grozil s pištolo
Električni skiro. Nesreča.
Novice Mladoletnik z e-skirojem namerno trčil v policista in ga huje poškodoval
policija, policist motorist
Novice Popolna zapora: huje poškodovan policist na motorju
Banka
Novice Na bankomatu vzela pozabljeno gotovino. Tako hitro so jo izsledili.
nesreča nesreča policija vožnja pod vplivom alkohola alkohol
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.