Slovenska policija ujela pijani voznici: ena napihala več kot tri promile!

Dve voznici sta v ponedeljek in danes zjutraj vozili krepko pod vplivom alkohola, ena z več kot tremi promili alkohola v krvi, so sporočili s Policijske uprave Celje. "Ravnanje obeh voznic je bilo zelo neodgovorno in nevarno," so opozorili. Alkohol ne sodi v promet, so poudarili ter pozvali k umirjenosti in strpnosti na cestah.

Vijugala, zgrešila uvoz na avtocesto in trčila v robnik

Voznica avtomobila je v ponedeljek med vključevanjem na avtocesto v Slovenskih Konjicah močno vijugala, na avtocesto je zapeljala po delu, ki ni namenjen uvozu, nato pa se vključila na avtocesto v smeri proti Dramljam. Po avtocesti je vozila zelo nezanesljivo in v predoru trčila v robnik, so dogajanje opisali na policiji.

Policisti so pri voznici namerili nekaj več kot tri promile oz. tri grame alkohola na kilogram krvi. Začasno so ji odvzeli vozniško dovoljenje in jo pridržali do streznitve, sledi pa obdolžilni predlog. Za prekršek je predvidena globa v višini 1.200 evrov in 18 kazenskih točk. Izdali so ji še plačilni nalog v višini 300 evrov, ker se je na avtocesto uvrstila po napačnem delu.

Tudi druga pijana voznica trčila v robnik

Danes zjutraj pa je druga voznica avtomobila nezanesljivo vozila iz smeri Otiškega Vrha proti Slovenj Gradcu in trčila v robnik. Pri njej je policija ugotovila okoli 1,7 promila alkohola, kar je 1,7 grama alkohola na kilogram krvi. Tudi tej voznici so začasno odvzeli vozniško dovoljenje in jo pridržali do streznitve, sledi pa obdolžilni predlog. Predvidena je globa v višini 1.200 evrov in 18 kazenskih točk.