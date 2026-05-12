Pomagajte najti roparja, ki je prodajalki grozil s pištolo

Policiste so v ponedeljek zvečer obvestili o roparski tatvini v eni izmed trgovin na območju Bežigrada v Ljubljani. Neznani storilec je ob koncu delovnega časa vstopil v prodajalno in z grožnjo s pištolo od zaposlenih zahteval denar. Iz blagajne je odtujil nekaj sto evrov gotovine, nato pa pobegnil. V dogodku ni bil nihče poškodovan.

Osumljenec je star okoli 20 let, visok okoli 180 centimetrov, športne postave. Oblečen je bil v črno trenirko z belimi črtami ob strani, obut v športne črne copate, nosil je črne rokavice in podkapo z izrezom za oči, govoril je slovensko, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja roparske tatvine. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.