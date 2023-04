Mel Gibson in raper 50 Cent skupaj v trilerju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hollywoodski zvezdnik Mel Gibson in ameriški raper 50 Cent sta skupaj stopila pred filmsko kamero. Zaigrala bosta glavni vlogi v trilerju Boneyard, ki ga je režiser Asif Akbar začel snemati v Las Vegasu.

Raper 50 Cent je novico o snemanju objavil na Instagramu, kjer je zapisal tudi, da se bo vsebina vrtela okoli serijskega morilca in bo temeljila na resnični zgodbi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Gibson kot agent FBI

Gibson, znan tudi iz akcijske franšize Smrtonosno orožje ter filmov Pogumno srce in Ptič na žici, bo v novem filmu odigral agenta FBI, ki sodeluje s policijo v Albuquerqueju v Novi Mehiki, da bi ulovil domnevnega serijskega morilca, ki so mu nadeli vzdevek Zbiralec kosti. Šef policije, ki ga bo upodobil 50 Cent, in eden od njegovih uslužbencev pa sumijo, da bi storilec lahko bil nekdo iz njihovih vrst.

Tudi z grammyjem nagrajeni 50 Cent s pravim imenom Curtis Jackson ima za sabo že nekaj filmov. Kot igralec je debutiral v avtobiografskem filmu Obogateti ali umreti iz leta 2005. Zatem ga je bilo mogoče videti v filmih, kot so Short Process - Righteous Kill, Izdaja, Southpaw in Roparsko gnezdo.

