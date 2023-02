V starosti 94 let je v sredo na svojem domu v Los Angelesu umrl legendarni ameriški skladatelj pop glasbe Burt Bacharach, čigar hiti, med njimi I Say a Little Prayer, so v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja kraljevali na vrhu glasbenih lestvic, poročajo tuje tiskovne agencije.

Bacharach je delal z zvezdniki, kot so Dionne Warwick, Aretha Franklin, Dusty Springfield in Tom Jones. Med njegovimi najbolj znanimi skladbami sta tudi Walk On By in Do You Know the Way to San Jose.

Znan je bil po romantičnih in melanholičnih baladah, v katerih je združeval jazz in pop, skladbe pa so vrhove glasbenih lestvic zasedale na obeh straneh Atlantika.

Rodil se je 12. maja 1928 v Kansas Cityju, glasbo je študiral na več ameriških univerzah.

Leta 1957 je srečal tekstopisca Hala Davida, s katerim sta ustvarila eno od najuspešnejših partnerstev v glasbeni industriji. Leta 1970 sta za glasbo za film Butch Cassidy in Sundance Kid in za pesem Raindrops Keep Fallin' on My Head dobila oskarja. Še enega oskarja je dobil leta 1982.

Bacharach je bil 21-krat nominiran za nagrado grammy, šestkrat jo je tudi dobil. Leta 2008 je dobil tudi grammyja za življenjsko delo.