"To je bilo dno moje športne kariere," je po sprinterski tekmi olimpijskih iger v Anterselvi skrušeno priznala slovenska biatlonka Anamarija Lampič, ki se je po dolgem času s čustvenim zapisom oglasila še na družbenih omrežjih.

V soboto je Anamarija Lampič nastopila v svoji paradni, sprinterski disciplini. Zgrešila je šest strelov, tri leže in tri stoje, ter zasedla 78. mesto, kar je bilo daleč pod njenimi pričakovanji. Po tej tekmi je dejala, da bi najraje zbežala nekam drugam, ampak ne more, ker jo na olimpijskih igrah čaka še ena tekma.

Toliko še ni bila bolna

Anamarija je zdaj uspela zbrati misli in se oglasila na družbenih omrežjih. Priznala je, da ji ni lahko in da jo boli. V tej sezoni je v olimpijski projekt vložila ogromno. Bilo je veliko treningov, odrekanja in na koncu upanja, da se bo vse končno poklopilo. A ji ni bilo prizaneseno. Najprej je prebolela covid, nato je prišla nenavadna utrujenost, potem pa je zbolela še za gripo, ki jo je, kot pravi sama, dokončno položila.

Tudi v težkih trenutkih ima podporo najbližjih. Foto: Osebni arhiv

Zdaj vidi, kdo ji stoji ob strani

"V vsej svoji športni karieri še nikoli nisem bila toliko dni bolna in odsotna od treningov ter tekmovanj. Nenehno prilagajanje in sestavljanje treningov, da bi se vsakič vrnila še boljša, se letos žal ni izšlo." Ob tem ni skrivala razočaranja. "Ko veš, koliko si vložil, je udarec še toliko težji," je zapisala Lampič in poudarila, da se je zdaj pokazalo, kdo ji ob najtežjih trenutkih stoji ob strani in da ima ob sebi najboljšo podporo na svetu.

"Imam pa zato najboljšo podporo na svetu. Moj krog najbolj zvestih, ki mi stojijo ob strani ne glede na uspeh ali poraz. Skupaj se smejimo in jokamo, vedno objeti med seboj. Rada vas imam."

Anamarija Lampič je pred leti blestela v teku na smučeh. Foto: Sportida

Ji je žal?

Spomnimo, da je Anamarija Lampič pred leti blestela v teku na smučeh, kjer dosegala vrhunske rezultate. Takšnih pa ne more dosegati v biatlonu, zato se večkrat postavlja vprašanje, ali se je pred leti odločila za pravo potezo. Ob tem vprašanju 30-letnica iz Valburge ostaja še vedno zelo odločna.

"Ne obžalujem pa tega, da sem zapustila smučarski tek. Morda pa mi ne bi škodilo oziroma ne bi bilo nič narobe, če bi lahko kombinirala, tako kot to počnejo Norvežani. Sicer pa odločitve ne obžalujem, v teku sem naredila tisto, kar sem hotela, vselej pa so bile tisti minus olimpijske igre. In tudi tu so," je našemu novinarju v soboto povedala Anamarija, ki jo v torek na OI čaka še štafetna preizkušnja.

