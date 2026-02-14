Anamarija Lampič: To je bilo dno moje športne kariere

"To je bilo dno moje športne kariere," je po šprinterski tekmi olimpijskih iger v Anterselvi skrušeno priznala še v prejšnji sezoni najboljša slovenska biatlonka Anamarija Lampič. Danes je zgrešila šest strelov, tri leže in tri stoje, zasedla nadvse neugledno 78. mesto in tako ostala tudi brez mesta na nedeljski zasledovalni tekmi. Njenih posamičnih nastopov na 25. zimskih olimpijskih igrah je tako konec. "Najraje bi se usedla na avion in zbežala nekaj drugam," pravi, a ne more, v torek jo namreč čaka še štafetna tekma.

"To je bilo dno moje športne kariere. Če ti ne gre, ti pač ne gre. Včeraj sem govorila, da upam na čudež, verjela sem v ta čudež, pa ga ni bilo. V tem trenutku bi se najraje usedla na avion, odletela na neko plažo in pozabila na vse skupaj. Težko je opisati razočaranje, ko se pripravljaš celo pomlad, poletje in jesen, vložiš ogromno truda v to, nato pa zboliš in se kar ne vrneš. To je to," je Anamarija Lampič potegnila črto pod svojo zadnjo posamično tekmo na njenih prvih olimpijskih igrah v vlogi biatlonke.

Obžaluje prestop v biatlon?

V ta šport je iz smučarskega teka prestopila prav zato, ker je menila, da ima več možnosti za osvojitev olimpijske kolajne, ki se ji je v njenem prvotnem športu vztrajno izmikala. Zato je na mesto vprašanje, če morda zdaj ta prestop obžaluje. "Ne obžalujem pa tega, da sem zapustila smučarski tek," odločno odgovarja 30-letnica iz Valburge, a dodaja, da bi lahko tekmovala v obeh športih, če bi bilo to izvedljivo: "Morda pa mi ne bi škodilo oziroma ne bi bilo nič narobe, če bi lahko kombinirala, tako kot to počnejo Norvežani. Sicer pa odločitve ne obžalujem, v teku sem naredila tisto, kar sem hotela, vselej pa so bile tisti minus olimpijske igre. In tudi tu so."

Čudežev ni

V Anterselvo je prišla nepripravljena, pojasnjuje. Zaradi številnih zdravstvenih težav je preprosto izgubila preveč treninga. "Danes sem si, kot vselej, že od začetka zadala visok tempo in morda sem šla čez rob. Manjka mi vsega, po vseh teh boleznih nisem mogla tekmovati, niti trenirati. Skupno sem izgubila en mesec treninga in to se mi definitivno pozna. Poznal bi se že en teden izpada. Priganjam se, ampak na silo ne gre. Če po covidu ležiš deset dni, pa po gripi 14 dni, pa v Oberhofu je bilo grozno cel teden, ko sem bila tako utrujena, da sem komaj okoli prišla … Moja celotna sezona je slaba, ne gre mi in ne gre. Čudežev pa ni."

V torek jo čaka le še nastop v ženski štafeti. Foto: Filip Barbalić

Najraje bi zbežala, pa jo čaka še štafeta

Na zadnji postaji svetovnega pokala pred vrhuncem sezone je ni bilo, nato se je na hitro pripravila na olimpijske igre. "V tednu in pol sem se na olimpijske igre lahko pripravila, kolikor se je dalo. Mogoče sem celo pretiravala in me zato zdaj boli hrbet. Poskušala sem se sprostiti in vsaj malo uživati, ampak mi to streljanje ne gre in ne gre, pa niti ne vem, zakaj. Morda se v teku tako iztrošim, da sem nato čisto iz sebe na strelišču. Zelo očitno se mi je vse podrlo. Še enkrat, najraje bi se usedla na avion in zbežala nekaj drugam," je še pojasnjevala Lampič, ki pa se bo zdaj poskušala zbrati in v torek na štafetni tekmi deklet oddelati svoj delež po najboljših močeh.

