Začenja se drugi krog svetovnega nogometnega prvenstva. V skupini A ga bosta ob 18. uri odprli Češka in Južna Afrika, ob 21. uri pa sledi pomemben obračun Švice, pri kateri je zdravje zapustilo selektorja Murata Yakina, in BiH. V zgodnjih jutranjih petkovih urah po slovenskem času bosta na delu gostitelja. Kanadčanom bodo nasproti stali Katarci, Mehičane pa čaka obračun z Južno Korejo.

Na nogometnem mundialu je čas za drugi krog skupinskega dela, v katerem kar nekaj reprezentanc čaka popravni izpit in lov za prepotrebnimi točkami, ki so jih zapravile ob odprtju svetovnega prvenstva.

Četrtkovo dogajanje se bo začelo bo 18. uri po slovenskem času, ko bosta v Atlanti prvo točko/zmago na prvenstvu iskali Češka in Južna Afrika. Čehi so na prvi tekmi po preobratu izgubili proti Južni Koreji, skromni Afričani pa so na tekmi s kar tremi rdečimi kartoni priznali premoč (0:2) gostiteljem Mehičanom.

Selektor Švicarjev Murat Yakin se pred obračun z BiH ne počuti dobro. Foto: Guliverimage

Ob 21. uri se zanimiva tekma obeta v skupini B, v kateri imajo vse reprezentance po eno točko. Nasproti si bosta stali Švica in BiH. Švicarji so za uvod proti Katarju doživeli šok v sodnikovem dodatku in ostali brez načrtovanih treh točk. Nogometaši Bosne in Hercegovine so proti Kanadčanom vodili, a tudi njim ni uspelo zadržati vodstva, na koncu so remizirali (1:1).

Švicarski mediji poročajo, da je tik pred pomembno tekmo zbolel selektor Murat Yakin, šlo naj bi za močnejši prehlad, krive pa bi bile lahko znova klimatske naprave. 51-letnik je sicer prišel na sredino novinarsko konferenco, a se je po informacijah Blicka počutil zelo slabo, noč pred tem naj ne bi skoraj nič spal. Yakin, ki je zbolel že ob zadnjem obisku ZDA, ko so si z delegacijo ogledovali potencialne trening tabore, naj bi bil nared za vodenje reprezentance na današnji tekmi.

Švicarji so ob tem spomnili na prejšnje svetovno prvenstvu v Katarju, kjer se je zaradi močno klimatiziranih infrastruktur več nogometašev spopadalo s simptomi prehlada. Yann Sommer in Nico Elvedi sta obležala za več dni in izpustila ključno zadnjo tekmo skupinskega dela proti Srbiji, Silvan Widmer pa ni bil na voljo za tekmo osmine finala proti Portugalski (1:6).

Bosanski navijači, ki so množično podprli svojo reprezentanco na prvi tekmi, so pripravljeni na boj s Švico. Foto: Guliverimage

Kanadčani bodo na delu ob polnoči, ko bodo vlogo favorita v Vancouvru poskušali upravičiti proti Katarcem. Tri ure zatem se bo začel še zadnji četrtkov obračun, v Zapopanu se bodo pomerili Mehičani in Južnokorejci.

Mehičani bodo iskali drugo zmago na prvenstvu. Foto: Reuters

SP 2026, 8. tekmovalni dan:

18. junij, četrtek (+ še dve jutranji tekmi):

19. junij, petek

Lestvica skupine A

Lestvica skupine B