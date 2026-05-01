Avtor:
D.K.

Petek,
1. 5. 2026,
19.11

Osveženo pred

1 ura

policija streljanje Sarajevo

V Sarajevu pod streli umrla ženska

Policija Bosna | Foto Guliverimage

V sarajevski soseski Dobrinja je popoldne prišlo do streljanja, v katerem je bila ubita ena oseba. Po neuradnih informacijah portala Klix.ba je pod streli umrla ženska. Storilec je še na begu.

Na kraju dogodka so pripadniki Ministrstva za notranje zadeve kantona Sarajevo in reševalne ekipe.

Po neuradnih informacijah Klix.ba je moški v stanovanju na ulici Omladinskih radnih brigad ustrelil žensko, nato pa pobegnil z otrokom. Pred tem naj bi poškodoval tudi brata žrtve.

Po vsej soseski so prisotni oboroženi policisti, ki intenzivno iščejo storilca.

