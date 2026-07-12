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Avtorji:
D.K., STA

Nedelja,
12. 7. 2026,
8.33

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Natisni članek
Hamad Bin Kalifa Al Thani Katar smrt

Nedelja, 12. 7. 2026, 8.33

1 ura, 1 minuta

Umrl nekdanji katarski emir

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Hamad Bin Kalifa Al Thani | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Katarska vlada je danes sporočila, da je v starosti 74 let umrl nekdanji voditelj države, šejk Hamad bin Kalifa al Tani, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Državo je vodil med letoma 1995 in 2013 ter velja za očeta modernega Katarja. Vzroka smrti niso sporočili.

Majhen in do njegovega prihoda na oblast marginalen emirat na Arabskem polotoku z velikimi zalogami plina se je pod njegovim vodstvom razvil v pomembnega regionalnega in mednarodnega igralca.

Šejk Hamad Bin Kalifa Al Thani je oblast prevzel junija 1995, ko je odstavil svojega očeta, ki je bil tedaj v tujini. Leta 2013 pa je abdiciral v korist sina šejka Tamima bin Hamada al Tanija.

Katar ima okoli tri milijone prebivalcev, med njimi je večina tujih delavcev, do leta 1971 pa je bil britanski protektorat. Družina al Tani državo vodi od sredine 19. stoletja.

Hamad Bin Kalifa Al Thani Katar smrt
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