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Avtor:
Na. R.

Torek,
16. 6. 2026,
8.35

Osveženo pred

1 ura, 26 minut

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Natisni članek

Natisni članek
potres Indonezija žrtve škoda

Torek, 16. 6. 2026, 8.35

1 ura, 26 minut

Silovit potres stresel indonezijski otok

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12
potres, Indonezija | O škodi ali poškodovanih poročil še ni. | Foto X/@geotechwar

O škodi ali poškodovanih poročil še ni.

Foto: X/@geotechwar

Indonezijski otok Sulavezi je navsezgodaj stresel močan potres z magnitudo 6,7 po Richterjevi lestvici.

Potres se je zgodil ob 5.27 po srednjeevropskem času na relativno majhni globini desetih kilometrov, v bližini mesta Palu v osrednjem delu Sulavezija.

Prav tako niso izdali opozorila pred cunamijem. 

Sulavezi, ki leži med Borneom in Papuo Novo Gvinejo, je eden večjih otokov v Indoneziji, državi jugovzhodne Azije, ki jo sestavlja več kot 17 tisoč otokov.

Indonezija leži v Pacifiškem ognjenem obroču, na geološko najaktivnejšem območju na svetu, kjer se redno pojavljajo potresi in vulkanski izbruhi. Leta 2018 je v Paluju v potresu z magnitudo 7,5, ki mu je sledil cunami, umrlo 2.200 ljudi.
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