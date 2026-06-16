Silovit potres stresel indonezijski otok

Indonezijski otok Sulavezi je navsezgodaj stresel močan potres z magnitudo 6,7 po Richterjevi lestvici.

Potres se je zgodil ob 5.27 po srednjeevropskem času na relativno majhni globini desetih kilometrov, v bližini mesta Palu v osrednjem delu Sulavezija.

📹 Vídeo | 🇮🇩 #Terremoto de la Isla #Sulawesi, #Indonesia [6.7 Mw - BMKG]



Momento exacto del #sismo en el interior de un recinto ubicado en la Universitad Tadulako en #Palu, Sulawesi Central (a 43 km del epicentro).



=> Se observan sacudidas localmente violentas en el escenario,… pic.twitter.com/cRqV8qGV7M — SASSLA (@SasslaMx) June 16, 2026

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The M6.7 earthquake caused damage to several buildings in Palu City and Sigi Regency, Central Sulawesi, Indonesia. #gempa #lindol #sismo https://t.co/FEYzrUsJT0 — GeoTechWar (@geotechwar) June 16, 2026

Prav tako niso izdali opozorila pred cunamijem.

Sulavezi, ki leži med Borneom in Papuo Novo Gvinejo, je eden večjih otokov v Indoneziji, državi jugovzhodne Azije, ki jo sestavlja več kot 17 tisoč otokov.

Indonezija leži v Pacifiškem ognjenem obroču, na geološko najaktivnejšem območju na svetu, kjer se redno pojavljajo potresi in vulkanski izbruhi. Leta 2018 je v Paluju v potresu z magnitudo 7,5, ki mu je sledil cunami, umrlo 2.200 ljudi.