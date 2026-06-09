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Avtorji:
Sa. B., STA

Torek,
9. 6. 2026,
7.44

Osveženo pred

10 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Filipini potres smrtne žrtve posledice

Torek, 9. 6. 2026, 7.44

10 minut

Potres na Filipinih terjal najmanj 41 življenj #video

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Po potresu z magnitudo 7,8, ki je v ponedeljek prizadel otok Mindanao na jugu Filipinov, je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 41 ljudi, so sporočile oblasti. Operacije iskanja in reševanja se medtem nadaljujejo, še nekaj ljudi pogrešajo, poškodovanih pa je več kot 450 ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pristojne službe na Filipinih so danes sporočile, da po zadnjih podatkih pogrešajo še štiri osebe, več kot 470 je poškodovanih, potres pa je skupno prizadel okrog 145.000 ljudi, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Več kot 40.000 ljudi je moralo zapustiti svoje domove, večina je nastanjena v začasnih zavetiščih, okrog 10.000 pa jih je zatočišče poiskalo pri družinskih članih ali prijateljih. Poškodovanih je bilo nekaj več kot 2.500 domov, od tega je okrog 450 popolnoma uničenih.

Sledilo več kot tisoč popotresnih sunkov

Potres, ki mu je doslej sledilo že več kot 1.000 popotresnih sunkov z magnitudami od 1,3 do 6,7, je poškodoval tudi številne javne zgradbe, ceste, mostove in drugo infrastrukturo. Najhuje prizadeto je območje province Sarangani in mesta General Santos na otoku Mindanao, ki ima nekaj več kot 500.000 prebivalcev.

Potresi so sicer na Filipinih reden pojav, saj otočje leži na t. i. pacifiškem ognjenem obroču, območju izjemne potresne dejavnosti.

Mindanao sta oktobra lani stresla potresa z močjo 7,4 in 6,7, v katerih je umrlo osem ljudi. Nekaj dni prej je v potresu z magnitudo 6,9 v provinci Cebu v osrednjih Filipinih umrlo 76 ljudi, uničenih ali poškodovanih 72.000 poslopij.

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