M. T., STA

Nedelja,
17. 5. 2026,
8.38

Nedelja, 17. 5. 2026, 8.38

V obratu Celjskih mesnin izbruhnil požar

V proizvodni hali družbe Celjske mesnine na Cesti v Trnovlje v Celju je v soboto zvečer izbruhnil požar, so za STA potrdili celjski poklicni gasilci. Vzrok še ni znan, pristojni bodo ogled kraja opravili danes, so sporočili s Policijske uprave Celje ter uprave za zaščito in reševanje.

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je zagorelo okoli 21.30. Celjski poklicni gasilci ter gasilci prostovoljnih gasilskih društev Celje-Gaberje, Trnovlje, Škofja vas in Ljubečna so zavarovali kraj dogodka ter omejili, lokalizirali in pogasili požar.

Poveljnik Poklicne gasilske enote Celje Boris Žnidarko je danes za STA povedal, da je obsežen požar povzročil večjo gmotno škodo. Zagorelo je v delu obrata za predelavo mesa, na teren pa je bilo napotenih pet gasilskih enot z okoli 80 gasilci. Gasilcem je požar uspelo lokalizirati po približno poldrugi uri od izbruha.

Čeprav požar navzven ni bil posebej viden, saj se je večinoma širil znotraj objekta, je škoda po prvih ocenah precejšnja. Tudi danes zjutraj je na območju navzoča gasilska straža, gasilci pa bodo dopoldne opravili dodaten pregled objekta, da bi zagotovili varnost za nadaljnje delo policistov in preiskovalcev.

Kako bo požar vplival na proizvodnjo v podjetju, za zdaj še ni znano. Vzrok požara bodo pristojni še ugotavljali.

