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Avtorji:
M. T., STA

Sobota,
20. 6. 2026,
19.14

Osveženo pred

12 minut

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Natisni članek
pogrešana policija

Sobota, 20. 6. 2026, 19.14

12 minut

Ste videli Matejo Tomič iz Ločice ob Savinji?

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Mateja Tomič | Policija vse, ki bi opazili pogrešano osebo ali kolo, prosi, da to sporočijo najbližji policijski postaji, na interventno številko policije 113 oz. anonimno na telefonsko številko 080 1200, so sporočili iz Policijske uprave Celje. | Foto PP Žalec

Policija vse, ki bi opazili pogrešano osebo ali kolo, prosi, da to sporočijo najbližji policijski postaji, na interventno številko policije 113 oz. anonimno na telefonsko številko 080 1200, so sporočili iz Policijske uprave Celje.

Foto: PP Žalec

Svojci od danes od 8. ure pogrešajo 46-letno Matejo Tomič iz Ločice ob Savinji. Od doma se je odpeljala z gorskim kolesom znamke Nakamura črno-rožnate barve in se ni vrnila domov. Visoka je okoli 160 centimetrov, suhe postave, ima rjave oči in dolge rjave lase. Kako je bila oblečena in obuta, ni znano, je sporočila policija.

Policija vse, ki bi opazili pogrešano osebo ali kolo, prosi, da to sporočijo najbližji policijski postaji, na interventno številko policije 113 oz. anonimno na telefonsko številko 080 1200, so sporočili iz Policijske uprave Celje.

pogrešana policija
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