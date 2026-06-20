Ste videli Matejo Tomič iz Ločice ob Savinji?

Svojci od danes od 8. ure pogrešajo 46-letno Matejo Tomič iz Ločice ob Savinji. Od doma se je odpeljala z gorskim kolesom znamke Nakamura črno-rožnate barve in se ni vrnila domov. Visoka je okoli 160 centimetrov, suhe postave, ima rjave oči in dolge rjave lase. Kako je bila oblečena in obuta, ni znano, je sporočila policija.