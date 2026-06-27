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Avtor:
R. K.

Sobota,
27. 6. 2026,
16.11

Osveženo pred

33 minut

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Natisni članek
požar Slovenske železnice gasilci

Sobota, 27. 6. 2026, 16.11

33 minut

Zagorelo na ljubljanski železniški postaji

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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gasilci Gasilska brigada Ljubljana | Foto STA

Foto: STA

Na ljubljanski železniški postaji je zagorelo med polaganjem izolacije na novem nadstrešku.

Malo po 15. uri je zagorelo na ljubljanski železniški postaji, od koder se je vil gost oblak dima. Kot so za STA povedali v Gasilski brigadi Ljubljana, je na gradbišču na območju ljubljanske železniške postaje zagorelo med polaganjem izolacije na novem nadstrešku.

Gasilci so požar že pogasili, šlo je za manjšo intervencijo, so še dodali. 

Nadgrajena osrednja ljubljanska železniška postaja, katere gradnja vpliva tudi na promet v okolici, naj bi v novi podobi zaživela predvidoma konec poletja. Na območju bo v prihodnjih letih zrasla tudi nova sodobna avtobusna postaja, pri kateri so investitor Slovenske železnice. Tako bo Ljubljana dobila sodoben potniški center.

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