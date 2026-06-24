Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Sreda,
24. 6. 2026,
13.29

Osveženo pred

1 ura, 17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
odpoklic izdelka

Sreda, 24. 6. 2026, 13.29

1 ura, 17 minut

Odpoklic živila tapiokine kroglice

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
tapiokine kroglice | Foto STA

Foto: STA

Podjetji Asia Supermarket in Thai Asian food store sta iz prodaje odpoklicali živilo tapiokine kroglice z okusom tara proizvajalca Asia Express Food. Razlog so spremenjene senzorične lastnosti, in sicer neznačilen vonj živila.

Živilo je bilo prodaji od 17. maja do 23. junija. Rok uporabe je 1. december 2026.

Podjetji kupce prosita, da živila ne uporabijo in zaužijejo, temveč ga vrnejo na mesto nakupa. Če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo, so še sporočili iz podjetja Asia Supermarket in Thai Asian food store.

odpoklic izdelka
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.