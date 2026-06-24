Podjetji Asia Supermarket in Thai Asian food store sta iz prodaje odpoklicali živilo tapiokine kroglice z okusom tara proizvajalca Asia Express Food. Razlog so spremenjene senzorične lastnosti, in sicer neznačilen vonj živila.

Živilo je bilo prodaji od 17. maja do 23. junija. Rok uporabe je 1. december 2026.

Podjetji kupce prosita, da živila ne uporabijo in zaužijejo, temveč ga vrnejo na mesto nakupa. Če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo, so še sporočili iz podjetja Asia Supermarket in Thai Asian food store.