konj prodaja Policija policija

Sreda, 6. 5. 2026, 15.08

Policija prodaja konja Lacky Lucka: cena 1.100 evrov

Foto: Policija

Policija Slovenije išče novega lastnika za svojega službenega konja Lacky Lucka. Gre za 16-letnega slovenskega toplokrvnega konja, ki je naprodaj po izhodiščni ceni 1.100 evrov.

Po navedbah policije je konj osnovno dresurno ujahan, mirnega značaja in vajen dela na terenu. Pri sedlanju in uzdanju je miren, nekoliko bolj občutljiv pa je na mrčes, zato pri delu uporablja zaščitno masko.

Čeprav je bil dolga leta del službenih nalog policije, trenutno ni več primeren za jahanje v zahtevnejših pogojih. Veterinarski pregled je pokazal spremembe na kopitnem sklepu in poškodbo globinske upogibalke, zaradi česar šepa na prednjo desno nogo. Po rehabilitaciji bi bil po oceni veterinarjev primeren le še za lažje delo pod sedlom v koraku.

Izhodiščna cena 1.100 evrov

Ministrstvo za notranje zadeve konja prodaja po izhodiščni ceni 1.100 evrov, ponudniki pa morajo ob prijavi plačati tudi tisoč evrov varščine. Postopek poteka kot javno zbiranje ponudb, pri čemer bo izbran najvišji ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje in ponudi najmanj izhodiščno ceno.

Zainteresirani kupci si lahko konja ogledajo na Postaji konjeniške policije v Ljubljani (Stožice), ponudbe pa zbirajo do 25. maja 2026.

