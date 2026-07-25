Oven

Če ste še včeraj želeli zadovoljiti vse fizične potrebe v ljubezni, boste danes osredotočeni na čustva. Vezanim ljubezen ne bo predstavljala večjih težav. Pričakujte obilo spontanosti in prijetnih presenečenj. Samski boste opazili nekoga zelo privlačnega. Vprašajte ga za kontakt, toda ne delujte prehitro.

Bik

Ponavadi ste usmerjeni bolj navzven, a danes boste prekinili ta vzorec. Posvetili se boste sebi in zanimalo vas bo vse od metafizike do psihologije, do denarja v vaši prihodnosti. Na splošno imate pozitivno mnenje o življenju, a kljub temu ste se znašli na razpotju. Dobro premislite, preden se odločite za smer.

Dvojčka

V ljubezni ste v cikličnem obdobju. Današnji dan ne bo izjema. Pričakujete lahko odlično razumevanje na eni in prepire na drugi strani. Če ste vezani, se pripravite na vzpone in padce. Samski ne bodite razočarani, če vas bo simpatija zavrnila. Počasni premiki vama bodo prinesli plodno prihodnost, zato ne hitite.

Rak

Današnji dan bo poln ljubezni. V domačem okolju se boste počutili zelo dobro. Popoldan si privoščite počitek, da si naberete novih moči za prijeten večer. Druženje vam vsekakor ne bo ušlo. Pomislite tudi na tiste prijatelje, ki jih niste videli že precej časa. Danes bo idealna priložnost, da se ponovno snidete.

Lev

V razmerju bi moralo biti vse zmerno, vendar bo nekaj privedlo do prepirov. Poskušajte sprejeti partnerjeve argumente in njegovo mnenje. S tem boste dokazali, kako zreli ste v resnici. Samski boste dali prednost sebi in svojim ambicijam. Življenje brez ljubezni vam trenutno ustreza.

Devica

Nekdo vas zelo privlači in iskrica bo preskočila, ko bosta ostala sama. Vsa ta duhovitost med vama se bo spremenila v resno količino vročine. Zakaj ne bi šla nekam, kjer bosta sama? To bo enkraten dan za zmenek. Če le lahko, pojdita kam skupaj. Vsekakor bosta na dobri poti za dolgo zvezo.

Tehtnica

Danes boste močno optimistični, četudi razlogi za to morda ne bodo utemeljeni. Čaka vas neko soočenje na osebnem področju, a se mu boste poskušali na vsak način izogniti. Najbolje bi bilo, da bi s tem čim prej opravili, saj zavlačevanje ne bo rešilo situacije. Če je potrebno opravičilo, pa to nemudoma opravite.

Škorpijon

Tudi danes bodo odnosi doma in z bližnjimi zelo dobri. Konflikti niso vidni. Počutje bo zmerno, res pa je da boste morda malce bolj leni. Če vas je včerajšnji večer izmučil, je prav, da si vzamete čas zase. Spočijte se, saj so pred vami novi in naporni izzivi. Večer bo minil zelo mirno, morda celo mirnejše kot običajno.

Strelec

V domačem okolju bo lahko danes prišlo do preobratov in konfliktov. Pazite na svoje besede, saj bi z njimi lahko prizadeli bližnje. Tega si prav gotovo ne želite, mar ne? Predolgo ste čakali na skupno druženje, da bi sedaj ustvarjali slabo vzdušje med družinskimi člani. Zdravje vam bo bolj naklonjeno.

Kozorog

Vaši ljubezenski pogovori in način, kako uporabljate besede, privlačijo zanimive in atraktivne ljudi v vašo okolico. Zapomnite si, da je vzpostaviti pristni stik nekaj drugega kot sestavljati zbirko. Ne morete biti zaljubljeni v cel svet. Vezani verjemite, da imajo zvezde za vas že pripravljeno pot.

Vodnar

Enostavno je postaviti simpatijo na piedestal, a zavedajte se, da je to nevarno dejanje. To je oseba, ne bog. Osebo morate sprejeti tako, kot je, ne kujte je v zvezde, drugače bo padec boleč za oba. Spoznajte um te osebe in jo poskusite razumeti. Pristopite na drugačen način in situacija bo čisto drugačna.

Ribi

Današnji dan bo imel rahlo temačen vpliv, ki pa vas bo lahko soočil s krizo in nujnostjo preobrazbe. Če se boste tega vpliva oprijeli s prave strani, ga boste lahko odlično izkoristili, saj vam bo omogočil očiščenje na vseh ravneh. V svojem življenju naredite neke vrste inventuro. Znebite se balasta.