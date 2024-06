Končno doma – dom je več kot štiri stene

Dom ni zgolj prostor, kjer živimo. Je tisti neprecenljiv občutek, kjer vsak trenutek ostane zapisan v spominu. Dom je prostor, kjer se počutimo najvarneje, kjer se sprostimo po dolgem dnevu in kjer ustvarjamo najpomembnejše spomine. Pri Marlesu se zavedajo pomena doma, zato postavljajo v montažni leseni gradnji vedno višje standarde, ki izboljšujejo kakovost bivanja ter imajo pozitiven vpliv na okolje in počutje.

Dom kot središče našega življenja

Dom je več kot zgolj štiri stene – je mesto najpomembnejših srečanj, kjer delimo svoje trenutke z družino in prijatelji. Po dolgem dnevu ni boljšega občutka kot skok na kavč v udobju svojega doma. Vsaka Marlesova montažna hiša je zasnovana tako, da omogoča maksimalno udobje in funkcionalnost, hkrati pa odraža osebnost ter življenjski slog njenih lastnikov.

Ustvarjanje doma po vaši meri

Načrtovanje doma je proces, ki zahteva premišljenost in sodelovanje strokovnjakov. V Marlesu lahko svoj dom načrtujete skupaj z izkušenimi arhitekti, ki vam pomagajo od začetne vizije do končne izvedbe. Z njihovo pomočjo lahko ustvarite unikatno montažno hišo, zasnovano po vaših individualnih željah in potrebah. Nikoli ni bilo enostavneje doseči, da se vaša vizija spremeni v resničnost.

Trajnost in inovativnost

Marlesove montažne hiše so zasnovane z mislijo na prihodnost. Uporabljajo zgolj izbrane trajnostne materiale in inovativne tehnologije, ki zmanjšujejo energetsko porabo. Vsak korak v procesu gradnje je optimiziran za minimalen vpliv na okolje, hkrati pa zagotavlja vrhunsko udobje in kakovost bivanja. Trajnostna zasnova ni le izbira, ampak zaveza k boljšemu jutri.

Estetika in funkcionalnost

Pri Marlesu verjamejo, da mora biti vsak dom estetsko dovršen in funkcionalen. Njihove več kot stoletna zgodovina in izkušnje v montažni gradnji so jim omogočile, da so postali vodilni ponudnik lesenih montažnih objektov v Evropi. Vsaka hiša, ki jo zasnujejo, je oblikovana z mislijo na sodobne arhitekturne standarde in osebne želje naročnika.

Končno doma

Končno doma – dom je več kot le fizični prostor. Je kraj, kjer se oblikujejo najlepši spomini in kjer se počutimo najvarneje. Marlesove montažne hiše vam omogočajo, da ustvarite prostor, ki je popolnoma vaš – trajnosten, estetsko dovršen in prilagojen vašim potrebam. V Marlesu se zavedajo, da dom ni le kraj bivanja, ampak izraz naše osebnosti, kraj, kjer se odvijajo najpomembnejši trenutki našega življenja. S svojo zavezanostjo trajnosti, inovativnosti in estetskemu oblikovanju ustvarjajo domove, ki presegajo meje običajnega in nudijo več kot le streho nad glavo.

Končno doma – to je obljuba, ki jo pri Marlesu izpolnjujejo vsak dan.

O podjetju Marles Hiše

Marles ima več kot 125-letno tradicijo izgradnje zeleno-vativnih, z naravo povezanih, naprednih rešitev iz lesa. Marles hiše je vodilni ponudnik izvirnih rešitev na področju gradnje sodobnih lesenih montažnih objektov v Evropi in je danes največji slovenski proizvajalec montažnih objektov in predstavlja sinonim za trajnostno gradnjo. Marles je zgradil že več kot 30.000 individualnih objektov, več kot 400 vrtcev in šol in ima pomembno strateško vlogo pri razvoju trajnostne lesene montažne gradnje.

Naši domovi se ujemajo s pričakovanji zadovoljnih in srčnih ljudi, katerim je mar za okolje in želijo ohranjati povezanost z naravo. S svojimi izvirnimi inženirskimi rešitvami prispevajo k napredku v panogi in spodbujanju trajnostne lesene montažne gradnje.

