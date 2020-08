Umrl legendarni vratar Olympiakosa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Umrl je Savvas Theodoridis, eden najbolj cenjenih vratarjev v zgodovini grškega nogometa, ki je bil ključna osebnost Olympiakosa v 50. in zgodnjih 60. letih prejšnjega stoletja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Umrl je v ponedeljek, potem ko je bil hospitaliziran v bolnišnici Sotiria v Atenah, star je bil 85 let.

Theodoridis je zbral 12 nastopov za reprezentanco, po koncu nogometne kariere leta 1962 pa je dve desetletji opravljal funkcijo podpredsednika in generalnega direktorja Olympiakosa, dokler ni postal častni predsednik grškega nogometnega kluba iz Pireja.

Theodoridis se je Olympiakosu pridružil kot igralec leta 1953, čeprav so si ga takrat želeli tudi pri tekmecu Panathinaikosu. Upokojil se je pri 27 letih, devet let pozneje, mnogi so ga obravnavali kot enega najboljših vratarjev v zgodovini kluba.

Osvojil je pet zaporednih naslovov grškega prvaka med letoma 1955 in 1959 in prav toliko pokalov.

Umrl je v atenski bolnišnici zaradi nerazkrite bolezni.