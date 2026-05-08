Po poročanju EkipaSN in Delo je Bojan Magazin umrl po boju s hudo boleznijo. Magazin je bil dolgoletni branilec Jesenic, s katerimi je osvojil več naslovov državnega prvaka v SFRJ, z železarji pa slavil tudi na slovenskem državnem prvenstvu. Bil je tudi član Medveščaka, v zadnjih letih kariere pa je igral v Celovcu za DEK Klagenfurt.

Nosil je tudi reprezentančni dres in z reprezentanco nastopil na več svetovnih prvenstvih.

Po igralski karieri se je posvetil trenerstvu, deloval je tako v Avstriji kot doma. Pozimi 2012 je v zahtevnem obdobju prevzel vodenje Jesenic, ko je na trenerski poziciji nasledil Heikkija Mälkiä.

Umrl je star 64 let.

"Bojanu Magazinu v slovo. Že več kot deset dni je minilo od dneva, ko se je po težki bolezni v 65. letu za vedno poslovil Bojan Magazin, ki je dolga leta nosil jeseniški rdeči dres. Bojan Magazin je bil otrok jeseniške hokejske šole. Ob koncu 60. let je kot deček stopil na led Podmežakle. Hokejska šola, in vse mlajše selekcije do mladincev in takratne druge ekipe Kranjske Gore, je bila pot, ki jo je prehodil do vstopa v garderobo prvega moštva Jesenic. V dresu Jesenic je osvojil pet naslovov državnih prvakov nekdanje države. Skupaj s soigralci in navijači se je veselil tudi treh prvih jeseniških slovenskih zvezdic. Bojan je igral na mestu branilca. Odigral je tudi 14 tekem v članski reprezentanci. Po končani karieri na Jesenicah ga je pot zanesla v Avstrijo, kjer je nekaj časa še igral v Koroški ligi, potem pa se je preizkusil tudi v vlogi trenerja. Trenersko vlogo je nekaj mesecev opravljal tudi v matičnem klubu. Bojan je bil vedno ponosen na osvojenih osem zvezdic v rdečem članskem dresu, ki so ga zapisale tudi v bogato hokejsko zgodovino Jesenic. Ostal bo tudi v večnem spominu vseh, ki smo z njim delili veselje ob zmagah in žalost ob porazih v letih, ki jih je preživel v Podmežakli. Bojan, počivaj v miru!" je ob smrti Magazina na družbenem omrežju Facebook zapisal jeseniški funkcionar Branko Jeršin.