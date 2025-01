To so največji stanovanjski projekti, ki bodo stekli letos #foto

Pogledali smo, kateri so veliki stanovanjski projekti, ki jih bodo v letošnjem letu v Ljubljani zagnali investitorji. Večina teh projektov ima že potrjene prostorske akte ali so v fazi njihovega sprejemanja, za nekatere pa so investitorji že prejeli gradbeno dovoljenje ali bi ga lahko pridobili v kratkem. Samo v okviru projektov, ki jih predstavljamo, je v naslednjih nekaj letih predvideno dokončanje več kot pet tisočih stanovanj, ker pa smo se omejili le na večje projekte s stotimi stanovanji ali več, bi lahko v Ljubljani zraslo še precej več stanovanj.

Če smo bili v zadnjem letu priča precej povprečni gradnji stanovanj v Ljubljani, s sicer dokončanimi več manjšimi projekti, a brez res velikih projektov, bi se lahko letos in prihodnje leto odprlo več velikih gradbišč. Optimizem vliva več dejstev: na trgu manjše investitorje spodrivajo učinkovitejši večji igralci in podjetja, ki se iz projekta v projekt krepijo, povpraševanje po stanovanjih se zdi nenasitno, obrestne mere pa so po nekaj letih znova nizke.

Med večjimi igralci, ki so v zadnjih letih prepotentno vstopili na ljubljanski nepremičninski trg, velja izpostaviti predvsem slovaški Corwin, ki je po dokončanju soseske Kvartet v Šiški v Ljubljani kupil več zelo perspektivnih zemljišč, pa tudi britanski naložbeni sklad Zetland Capital.

Med domačini investitorji izstopajo Prva hiša, ki gradi že svojo drugo sosesko ob Jurčkovi cesti, ter tandem Kolektor Koolinga in Iskra Impuls, ki prek več projektnih družb snujeta nekaj zanimivih projektov. Videli bomo tudi, kako se bo na tem področju znašel poslovnež Ivo Boscarol, ki snuje eno največjih sosesk v Ljubljani, in ali bo resen igralec na trgu postala tudi v Sloveniji dobro poznana družina Kostić. Ob povečevanju javnih sredstev za gradnjo neprofitnih stanovanj je tudi v naslednjih letih pričakovati, da bosta v Ljubljani intenzivno gradila tako občinski kot republiški stanovanjski sklad.

V nadaljevanju navajamo večje projekte, ki jih bodo po napovedih začeli graditi letos ali prihodnje leto, od tistih, ki so bližje začetku, do tistih, ki na dovoljenja še čakajo in ni nemogoče, da se bodo zavlekla. Navajamo projekt, investitorja oziroma lastnika zemljišča, koliko stanovanj bo na voljo, lokacijo in kdaj bi lahko stanovanja začeli graditi.

Rezidenca Emonika

Pogled na stanovanja v Emoniki z Vilharjeve ceste Foto: Mendota investitor: Mendota Invest – lastnik OTP banka

število stanovanj: 187 stanovanj

začetek gradnje: v letošnjem letu

Foto: Google maps

Večnamenski kompleks Emonika s trgovskim središčem, dvema hoteloma, poslovnimi prostori in tremi stanovanjskimi objekti na območju novega potniškega središča v Ljubljani bo po napovedih investitorja, družbe Mendota Invest iz skupine OTP, zaživel leta 2027. Gre za trenutno največji nepremičninski projekt v državi, ki pa s stanovanjskim delom ne izstopa zelo, saj bi v treh povezanih objektih ob Vilharjevi cesti uredili 187 stanovanj. Sredi novembra so pri investitorju napovedali, da bi lahko gradnja kompleksa stekla že januarja letos. Ulični pogled na lokacijo soseske je dostopen tukaj.

Novi center Povšetova

Foto: JSS MOL investitor: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana

število stanovanj: 361

začetek gradnje: v letošnjem letu

Foto: Google maps

Na območju je predvidena odstranitev zdajšnjih objektov zbirnega centra Povšetova, kjer je nekoč bil tudi sedež Snage, obstoječa stanovanjska in poslovna pozidava ob Potočnikovi ulici in Poljanski cesti pa se bo ohranila. Stanovanja v novi soseski Novi center Povšetova bodo namenjena izključno oddaji v najem upravičencem do neprofitne najemnine, ta naj bi po simulacijah sklada za 52 kvadratnih metrov veliko stanovanje znašala 290 evrov. Ulični pogled na lokacijo soseske je dostopen tukaj.

Novi Bežigrad

Foto: NEST Nepremičnine investitor: Tolstojeva – v lasti britanskega sklada Zetland Capital in Nama

število stanovanj: 245, še dodatnih 300 je predvidenih na sosednjih zemljiščih

začetek gradnje: predvidoma v letošnjem letu

Foto: Google maps

Na območju nekdanje tiskarne Mladinske knjige, kjer so že obnovili zaščiten tiskarniški objekt, bo britanski sklad Zetland Capital zgradil še 245 stanovanj, ki naj bi bila vseljiva leta 2027. V soseski Novi Bežigrad bo skoraj polovica stanovanj dvosobnih, 69 bo trosobnih, 34 bo štirisobnih, ob tem pa še osem dupleksov, 20 poslovnih apartmajev in osem enosobnih stanovanj. Portal Forbes je poročal, da se bo cena kvadratnega metra gibala med 4.700 in 6.200 evri.

Še dodatnih 300 stanovanj bi v prihodnjih letih lahko zraslo ob ulici Mašera-Spasičeve vse do križišča s Slovenčevo ulico, kjer zdaj stoji trgovina Spar. Lani jeseni so namreč ljubljanski mestni svetniki potrdili občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za gradnjo stanovanjske soseske in dograditev novega prizidka Slovenskemu inštitutu za kakovost in meroslovje. Največji lastnik zemljišč na tem območju je poleg inštituta podjetje Nama, družba za upravljanje z nepremičninami, ki jo je prevzel nemški sklad Katera.

Soseska Glince Podutik

Foto: Protim Ržišnik Perc

investitor: Stanovanjski sklad Republike Slovenije

število stanovanj: 387

začetek gradnje: predvidoma v letošnjem letu

Foto: Google maps Stanovanjski sklad Republike Slovenije ima v Podutiku južno od Ceste Andreja Bitenca več kot 29 tisoč kvadratnih metrov zemljišč, kjer bi lahko v dveh fazah dokončali 387 stanovanj. Najprej naj bi 60 javnih najemnih stanovanj v štirih podolgovatih stavbah gradili na manjšem komunalno že opremljenem delu zemljišča. Po dokončanju povezovalne ceste in druge manjkajoče komunalne infrastrukture bi sledila še gradnja večjega dela soseske s 327 stanovanji, katere gradnjo bi lahko financirali tudi iz nedavno odobrenih sredstev v državnih proračunih za letošnje in prihodnje leto.

Pod hribom

Foto: Stoja Trade investitor: P.Hrib – projektna družba v večinski lasti Kolektor Koolinga in Iskre Impuls

število stanovanj: 111

začetek gradnje: predvidoma v letošnjem letu

Foto: Google maps

Novi projekt podjetji Kolektor Kooling in Iskra Impuls, ki sta med drugim v Ljubljani dokončala že Rezidenco Masarykova in Koseško okno, z imenom Pod hribom se nahaja ob istoimenski ulici pod Šišenskim hribom, kjer je nekoč domovalo podjetje Energoplan. V sedmih večstanovanjskih objektih bo na voljo bo 111 stanovanj različnih velikosti, od približno 58 do 133 kvadratnih metrov neto površin. Za sosesko je bil lani sprejet OPPN, letos naj bi pridobili gradbeno dovoljenje. Stanovanja v soseski že oglašujejo. Ulični pogled na lokacijo soseske je dostopen tukaj.

Parma Nova

Foto: Unico investitor: Residence sever – prek družbe Centauro Holdings v lasti britanskega sklada Zetland Capital

število stanovanj: 153 v prvi, dodatnih 193 v drugi fazi

začetek gradnje: predvidoma v letošnjem letu

Foto: Google maps Že omenjeni Zetland Capital ima ambiciozne načrte tudi ob Parmovi ulici, kjer bo v prvi fazi začel graditi dva bloka s petimi oziroma sedmimi nadstropji, kjer bo 153 stanovanj, v drugi fazi pa še dva višja objekta z 12 in 15 nadstropji, v katerih bo predvidoma 193 stanovanj.

Za drugo fazo projekta družba še nima gradbenega dovoljenja. Povprečna cena na kvadratni meter za 60 kvadratnih metrov veliko stanovanje v soseski Parma Nova bo okoli 4.700 evrov z vključenim DDV, je pred meseci za Forbes Slovenija pojasnil Sergej Savič iz Nest nepremičnin. K temu bo treba dodati še 24.000 evrov za parkirno mesto.

Nordika

Foto: Corwin investitor: Corwin

število stanovanj: 290

začetek gradnje: predvidoma v letu 2026

Foto: Google maps

V začetku članka omenjeni Corwin naj bi svoj naslednji večji projekt v Ljubljani – ob tem snuje še najmanj dva, o katerih pišemo v nadaljevanju – začel graditi ob Masarykovi cesti, kjer bi rad postavil 82 metrov visoko stolpnico, poimenovano Nordika. V stolpnici, ki bo stala na območju, kjer je nekoč deloval Veletekstil, bo 290 stanovanj, od eno- do štirisobnih in seveda t. i. penthouse stanovanja. Stolpnico naj bi po napovedih začeli graditi prihodnje leto.

Kolinska

Foto: STA investitor: Corwin

število stanovanj: 464

začetek gradnje: predvidoma konec letošnjega ali v začetku prihodnjega leta

Foto: Google maps

Corwin svoj največji projekt v Ljubljani snuje na zemljiščih nekdanje tovarne Kolinska, ki sta jih skupaj s češko investicijsko družbo Hartenberg kupila od znanega poslovneža Igorja Laha. Na tem območju bi rada zgradila 464 stanovanj, poslovne prostore in trgovske lokale.

Linhartova in Vilharjeva ulica

Foto: Mestna občina Ljubljana investitorji: Corwin, Dekon, Gospodarsko razstavišče

število stanovanj: vsaj 174

začetek gradnje: predvidoma prihodnje leto, je pa še nekaj neznank

Eno od za stanovanjsko gradnjo zanimivejših območij v Ljubljani se nahaja vzhodno od Gospodarskega razstavišča, med Linhartovo in Vilharjevo cesto. Tu je predvidenih več projektov, od dograditve Baragovega semenišča in gradnje nove dvorane Gospodarskega razstavišča, dveh stanovanjskih stolpnic, ki ju na vogalu Dunajske in Linhartove ceste snuje turški Dekonom, poslovno-stanovanjskega objekta družbe Corwin za poslopjem Slovenijalesa, do 60-metrske stolpnice na križišču Dunajske in Vilharjeve ceste. Čeprav bo večina površin poslovnih, je na tem območju predvidenih vsaj 274 stanovanj, od tega naj bi jih 152 načrtovala slovaška družba. Gradnja bi lahko v najboljšem primeru stekla prihodnje leto, a OPPN še ni sprejet, s tem pa so vedno povezane precejšnje neznanke.

Vrtno mesto Sibirija

Foto: Ofis Arhitekti; Mestna občina Ljubljana

investitor: Vrtno mesto d.o.o. – lastnik družina Kostić

število stanovanj: 573

začetek gradnje: predvidoma v letu 2026

Foto: Google maps

Ljubljanski mestni svet je sredi decembra potrdil dopolnjen osnutkek občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za projekt Vrtno mesto Sibirija ob Cesti dveh cesarjev blizu bencinskega servisa Barje na južni ljubljanski avtocesti. Projekt, ki ga je po več zapletih kupil nedavno umrli srbski poslovnež Miodrag Kostić, predvideva gradnjo 573 stanovanj v kar 28 nižjih večstanovanjskih stavbah.

Gradnjo je pred več kot desetletjem načrtovala Electa, podjetje v lasti sinov ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Electa je zemljišča leta 2007 prodala Hypo Leasingu, a projekt zaradi finančnih težav ni bil realiziran. V projekt je leta 2022 vstopil Kostić.

Območje ob Cesti dveh cesarjev tudi sicer velja za eno od območij z veliko potenciala za stanovanjsko gradnjo, na tem območju pa imata zemljišča za gradnjo tudi ljubljanska občina in njen stanovanjski sklad.

Soseska Galaksija

Foto: Protim Ržišnik Perc investitor: Boscarol d.o.o.

število stanovanj: okoli tisoč

začetek gradnje: v več fazah predvidoma od leta 2028

Foto: Google maps

Trenutno najbolj ambiciozen stanovanjski projekt v Ljubljani snuje podjetnik in nekdanji lastik Pipistrela Ivo Boscarol. Po prodaji svojega paradnega podjetja je leta 2022 začel kupovati nepremičnine v ljubljanskem BTC. Prvi večji nakup primorskega podjetnika je bil kinematografski center Kolosej, kmalu zatem pa je kupil tudi deset hektarjev veliko zemljišče, kjer je nekoč kraljevalo podjetje Žito. Boscarolove ambicije za ta del Ljubljane so velike. Kolosej bo postal kulturno središče Odiseja, ki naj bi vrata odprlo letos.

Na področju nekdanjega Žita pa bo zrasel kompleks Galaksija, kjer naj bi med drugim zgradili tudi okoli tisoč stanovanj. Rušenje silosov na tem območju se je že začelo, do avgusta naj bi bilo to zemljišče izpraznjeno. Čeprav ne gradbeni bo velik zalogaj tudi sprememba namembnosti zemljišča, po kateri bi lahko na tem območju gradili tudi stanovanja – postopek bi lahko trajal tudi več kot tri leta.

Urbana oaza

Foto: Urbana oaza

investitor: Urbana oaza d.o.o. – večinska lastnika Mihael Karner in Rajko Hrvatić

število stanovanj: 157

začetek gradnje: morebiti še letos

Foto: Google maps

Projekt Urbana oaza na Viču na papirju obstaja že več kot desetletje. Na območju, kjer je nekoč delovala tovarna Tovil, bi Mihael Karner s poslovnim partnerjem Rajkom Hrvatičem zgradil 157 stanovanj, pri čemer je po poročanju več medijev trenutno še največja neznanka financiranje projekta, ki naj bi jo v pretežni meri prevzeli kupci stanovanj. Sosesko kljub temu, da zanjo še niso pridobili gradbenega dovoljenja, že dalj časa oglašujejo in zbirajo rezervacije kupcev.

Drevesnica ob Litijski cesti

Foto: Google maps

investitor: KPL

število stanovanj: 330

začetek gradnje: po optimističnih napovedih leta 2027

Foto: Google maps

Verjetno se eden največjih manj znanih stanovanjskih projektov v Ljubljani snuje na območju nekdanje vrtnarije Rast južno od Litijske ceste. Lastnik večine zemljišč tik ob priljubljeni kitajski restavraciji je družba KPL, ki ima za ta prostor velike načrte. Želi si namreč pozidave območja s poslovno-trgovskimi in večstanovanjskimi stavbami, ki bi poleg pritličja imele še največ dve nadstropji in terasno etažo.

Prostorski akt, ki še ni dokončno potrjen, predvideva gradnjo šestih trgovsko-poslovnih stavb na severnem delu območja ob Litijski cesti. Investitor bo moral gradnjo objektov umakniti od Litijske ceste, da bo zagotovil rezervat za morebitno širitev ceste v štiripasovnico. V teh stavbah bodo dovoljena tudi stanovanja, vendar le v terasnih etažah.

Glavnina stanovanj bo umeščena južno od trgovsko-poslovnih stavb v osmih večstanovanjskih blokih, ki bodo prav tako imele pritličje, dve nadstropji in terasno etažo. Načrtuje se gradnja okoli 330 stanovanj.