Krka, Kolpa, Develi rtič, Simonov zaliv ... Kje bo ministrstvo še dovolilo kopanje?

Kot so na ministrstvu pojasnili za STA, osnutek, pripravljen na podlagi strokovne presoje pobud, prejetih v preteklih letih, predvideva dopolnitev seznama s kopalnim območjem Križevska vas in kopalnim območjem Turistico ter združitev osrednje portoroške plaže in kopališča Metropol Portorož v plažo Lucija.

Na drugi strani je zaradi neizpolnjevanja kriterijev za ugotavljanje kopalnih voda predlagana ukinitev kopalnih območij Krka - Straža; Kolpa - Sodevci; Debeli rtič; Salinera - Pacug; Simonov zaliv - Strunjan ter Soča pri Solkanu.

Bi živeli ob morju? To je naprodaj.



49 kopalnih voda

Na predlaganemu seznamu je tako po novem določenih 49 kopalnih voda - 21 na vodnih telesih morja in 28 na vodnih telesih celinskih voda.

Ministrstvo je v osnutku, objavljenem na e-demokraciji, navedlo, da obravnavajo vsako pobudo lokalnih skupnosti za spremembo seznama kopalnih voda. Pri tem preverijo ustreznost izpolnjevanja kriterijev za pridobitev statusa kopalnih voda ter upoštevajo določbe zakona o vodah, uredbe o upravljanju kakovosti kopalnih voda in pravilnika o podrobnejših kriterijih za ugotavljanje kopalnih voda. Strokovne podlage za posamezne pobude pripravi Inštitut RS za vode, so pojasnili pristojni.

Dovoljeno povsod, kjer ni izrecno prepovedano

Kopanje v naravnih vodah je sicer dovoljeno povsod, razen na območjih, kjer ni izrecno prepovedano. V tistih vodah, ki so razglašene za kopalne vode, Agencija RS za okolje opravlja monitoring in preverja njihovo mikrobiološko kakovost. "Agencija obenem skrbi za redno obveščanje in zgodnje opozarjanje kopalcev na morebitno mikrobiološko onesnaženje vode. S tem se varuje zdravje kopalcev," so še zapisali na ministrstvu.

Rok za pripombe na osnutek je do vključno 6. septembra.