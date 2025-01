Bolnišnice, šole, stanovanjski bloki: "Tveganje je nedopustno"

92 odstotkov slovenskih bolnišnic, 80 odstotkov stavb, namenjenih za izobraževanje, in 89 odstotkov zgradb s pisarnami v lasti širšega javnega sektorja z vidika potresne varnosti predstavlja za zaposlene in uporabnike "nedopustno tveganje."

S potresne izkaznice stavbnega fonda širšega javnega sektorja je mogoče razbrati, da je potresno tveganje nesprejemljivo za 4.650 stavb, ki predstavljajo 78 odstotkov analiziranega dela stavbnega fonda razširjenega javnega sektorja, je med drugim zapisano v analizi protipotresne varnosti javnih zgradb v Sloveniji.

Študijo Seizmičnega stresnega testa stavbnega fonda širšega javnega sektorja na osnovi nizke stopnje poznavanja stavb smo na Siol.net pridobili neposredno od naročnika – ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

"Poudarjamo, da so rezultati o potresnem tveganju stavbnega fonda odvisni od stopnje poznavanja stavb. Izvedeno poročilo je bilo pripravljeno na nizkem nivoju oziroma 1. nivoju poznavanja stavb. To pomeni, da so bili vhodni podatki o stavbah povzeti iz razpoložljivih baz podatkov, ki obsegajo zgolj nekatere informacije o stavbah. Gre torej za preliminarni seizmični stresni test za namen poznavanja celotnega stavbnega fonda javnih stavb, pri čemer rezultati analiz niso primerni za uporabo neposredno na nivoju posamezne stavbe," so ob posredovanju študije zapisali pri ministrstvu za okolje, podnebje in energijo.

V študiji so analizirali potresno tveganje 5.924 objektov v celotni ali delni lasti razširjenega javnega sektorja. Zgradbe stojijo po celotnem območju Slovenije. Med analiziranimi objekti je tudi 1.735 stavb za izobraževanje, 317 bolnišnic, 73 enodružinskih hiš, 984 stanovanjskih blokov, 504 športni objekti ter 117 hotelov in restavracij.

Stavbe so v študiji razporedili v štiri razrede: razred A je najmanj tvegan, razred D–G pa najbolj. Zadnji razred glede na študijo predstavlja "nedopustno tveganje" z vidika potresne varnosti.

Glede na študijo je v razredu D–G med drugim 92 odstotkov analiziranih slovenskih bolnišnic, 80 odstotkov analiziranih stavb, namenjenih za izobraževanje, in 89 odstotkov analiziranih zgradb s pisarnami.

Foto: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Nekaj je število stavb, drugo pa površina

Avtorji študije pa so analizirali posamezne zgradbe tudi glede na njihovo površino, ki je namenjena posamezni dejavnosti. Tako je pri enodružinskih hišah 65 odstotkov površin stavb v razredu tveganja D–G, kar pomeni nedopustno tveganje, pri stanovanjskih blokih pa je ta delež celo 92 odstotkov.

Foto: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Tudi stavbe s pisarnami in stavbe za izobraževanje imajo visok odstotek površin stavb v razredu tveganja D–G, in sicer 86 odstotkov.

Foto: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Kar 96 odstotkov površin bolnišnic je v razredu D–G, kar pomeni, da je tveganje za te objekte izjemno visoko.

Foto: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Hoteli in restavracije ter športni objekti imajo prav tako visok odstotek površin stavb v razredu tveganja D–G (83 odstotkov oziroma 73 odstotkov stavb). Za prodajalne je tveganje nekoliko nižje s 47 odstotki površin stavb v razredu D–G, medtem ko imajo stavbe v kategoriji "druge rabe" 79 odstotkov površin stavb v razredu tveganja D–G.

"Čeprav je nekaj razlik v tveganju za različne kategorije rabe stavb, v vseh kategorijah prevladujejo stavbe v razredu D–G, kar pomeni, da je izid seizmičnega stresnega testa negativen," so zapisali avtorji študije in dodali, da je s potresne izkaznice stavbnega fonda širšega javnega sektorja mogoče razbrati, da je potresno tveganje stavbnega fonda nesprejemljivo za 4.650 stavb, ki predstavljajo 83 odstotkov celotne skupne površine stavbnega fonda.





Da potresna varnost v Sloveniji ni nezanemarljiv dejavnik, pravi tudi stroka. "Slovenija je država s srednjo potresno ogroženostjo," je Barbara Šket Motnikar. Velik dejavnik pri ocenjevanju potencialnih posledic potresov pa je tudi protipotresna gradnja. Kot je Matjaž Dolšek, je v 21. stoletju govoriti o tem, da je potres naravna nesreča, vsaj neodgovorno.



"Večino težav je ustvaril človek z neustrezno gradnjo. Danes znamo zgraditi potresno odporne objekte," je poudaril Dolšek, ki je skupaj z ekipo s fakultete za ministrstvo za okolje, podnebje in energijo pripravil študijo Seizmičnega stresnega testa stavbnega fonda širšega javnega sektorja na osnovi nizke stopnje poznavanja stavb. In kakšni so rezultati? Kot je dejal Dolšek v intervjuju, je "stanje glede potresne odpornosti kar precej alarmantno." Vsako leto Slovenijo strese približno dva tisoč potresov, ki pa le redkokdaj povzročijo večjo škodo, še redkeje pa poškodbe med prebivalci. V redkih primerih pa so posledice katastrofalne tudi v Sloveniji. Zadnji močnejši potres iz leta 1998, ki je prizadel Zgornje Posočje, je poškodoval več kot štiri tisoč zgradb. Poleg velike gmotne škode, ki je bila ocenjena na 37 milijonov evrov, je potres povzročil tudi precejšnje spremembe v naravi.Da potresna varnost v Sloveniji ni nezanemarljiv dejavnik, pravi tudi stroka. "Slovenija je država s srednjo potresno ogroženostjo," je v intervjuju za Siol.net dejala seizmologinja na Arsu. Velik dejavnik pri ocenjevanju potencialnih posledic potresov pa je tudi protipotresna gradnja. Kot je v intervjuju za Siol.net dejal profesor z ljubljanske gradbene fakultete, je v 21. stoletju govoriti o tem, da je potres naravna nesreča, vsaj neodgovorno.

Kaj bi bilo, če bi bile samo novogradnje?

Avtorji študije so za primerjavo analizirali tudi primer, če bi bil stavbni fond širšega javnega sektorja nov. V tem primeru so za vse stavbe upoštevali, da so grajene po letu 2008, ko je stopil v veljavo gradbeni standard Evrokod 8. Ugotovili so, da je potresno tveganje obstoječega stavbnega fonda glede na nov stavbni fond prekoračeno za približno 800 odstotkov v primeru pričakovane letne škode v evrih ter 900 odstotkov v primeru potencialne izgube človeških življenj. Oziroma poenostavljeno povedano, če bi bile vse stavbe razširjenega javnega sektorja zgrajene po letu 2008, bi bila finančna škoda v primeru potresa tudi do osemkrat manjša, izguba življenj pa devetkrat manjša.

"Tudi ta primerjava kaže na dejstvo, da je stavbni fond širšega javnega sektorja z vidika potresne odpornosti izpostavljen nedopustnemu tveganju, zato je treba stavbe sistematično utrjevati ali nadomestiti z novimi. Tako bi lahko okrepili potresno odpornost stavbnega fonda na dolgoročno sprejemljivo raven," je še zapisano v študiji.