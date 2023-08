TikTok ima po svetu več kot milijardo uporabnikov in nenehno predstavlja nove načine izražanja in komuniciranja s sledilci. Še posebno zanimiv trend, ki je poskrbel tudi za nekaj čudenja, je šaljiva in nadrealistična vsebina, ki jo uporabniki posnamejo v vlogi umetne inteligence. Namesto plesnih izzivov ali posnetkov iz svojega življenja se namreč ustvarjalci v videih, ki jih snemajo v živo, vedejo kot umetna inteligenca. Zdi se, kot da so liki iz videoiger, vedejo pa se tako, kot jim narekujejo sporočila sledilcev.

TikTokova priljubljenost in inovativnost k izvirnejši prisotnosti na družbenih omrežjih spodbujata tudi različna podjetja. TSmedia, izdajatelj vodilnega spletnega medija v Sloveniji Siol.net, je prva, ki mlajše občinstvo nagovarja tudi s pomočjo Lois, simpatične osebnosti iz virtualne resničnosti Siola.

Lois iz Siola je TSmedia predstavila v sodelovanju z agencijo 916HUB, prva slovenska virtualna vplivnica pa se na povsem nov način povezuje predvsem z mlajšim občinstvom. Simpatična Lois bo odprla svet v drugačen, interaktiven način spremljanja novic in hkrati poskrbela tudi za zabavo, uporabniki pa lahko pričakujejo tudi gostovanja drugih slovenskih vplivnežev, posebne izzive in sodelovanja, ki bodo omogočila aktivno sodelovanje z virtualno vsevednico.