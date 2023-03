Novi Audi Q2 v neverjetni akciji

Oglasno sporočilo

Novi Audi Q2 – dinamičen dizajn, izjemen užitek v vožnji. Vstop v Audijev svet prestižnih križancev je zdaj lahko zelo ugoden. Da, avtomobil, ki zna prepričati na vsakem koraku in z redno maloprodajno ceno 28.943 evrov*, je lahko zdaj v neverjetni ponudbi vaš že od 22.990 evrov* z vključenim dodatnim komfort paketom* in odličnim turbobencinskim motorjem s 110 nemškimi konjiči.

Za vas so pri Porsche Inter Auto v marcu 2023 pripravili posebne ugodnosti za najbolj priljubljenega športnega terenca znamke Audi. Novi Audi Q2 30 TFSI z redno maloprodajno ceno 28.943 evrov* vam je v tej neverjetni ponudbi na voljo že od 22.990 evrov* z vključenim dodatnim komfort paketom.* Prepustite se vrhunskim užitkom v vožnji in najbolj napredni tehniki v tem segmentu ter si zagotovite posebno ponudbo bogato opremljenega novega Audi Q2 2023. Vsa vozila lahko pred naročilom preizkusite na testni vožnji in si jih ogledate v njihovem salonu.

Pohitite in ujemite odlične prihranke do 31. 3. 2023! Akcijski novi Audi Q2 30 TFSI 2023 (81kW/110 KM) – naročite ga po svojih željah! Zelo bogato opremljen, z dodatnim komfort paketom brez doplačila. Zmogljiv in varčen motor 30 TFSI s 110 konjskimi močmi in ročnim šeststopenjskim menjalnikom redna cena: 28.943 evrov*

akcijska cena z Audi BON: 22.990 evrov*

preverite ponudbo: Audi Q2 akcija

Novi Audi Q2 v tej ponudbi lahko naročite in opremite čisto po svojih željah ter okusu – izberite si dodatno opremo, barvo zunanjosti, platišča, oblazinjenje in še veliko preostale dodatne opreme. V akcijski ceni je že upoštevan popust ob nakupu in popust Audi BON financiranje/zavarovanje.* Dobavni rok naročenega vozila je odvisen od konfiguracije izbranega modela.

Novi Audi Q2 30 TFSI z vključeno bogato opremo – dodatna ugodnost komfort paket

Bogata oprema sega od 16-palčnih aluminijastih platišč, LED-žarometov, parkirnega sistema plus, kamere za vzvratno vožnjo pa vse do udobnostnih dodatkov v kabini, kot sta komfortni naslon za roke spredaj ali po višini nastavljiva sprednja sedeža. Za potnike je torej odlično poskrbljeno, saj avtomobil velja tudi za izredno varnega. Na testu EuroNCAP je dobil vseh pet zvezdic in zaščito voznika s 93 odstotki. Audi torej v svoji najboljši obliki, kar znajo dozdajšnji kupci zelo ceniti. (1)

Serijska oprema:

LED-žarometi,

16-palčna aluminijasta platišča,

parkirni sistem plus,

kamera za vzvratno vožnjo,

dalji. centralno zaklepanje,

el. pomik stekel, ogledal,

deljiva sedežna klop,

čelni in bočne zračne vreče SIDEGUARD,

sistem START - STOP,

radio MMI.

Že vključena dodatna ugodnost - komfort paket, ki vključuje:

ogrevana sedeža spredaj,

komfortna avtomatska klimatska naprava,

električno odpiranje in zapiranje pokrova prtljažnika,

vozni profili Audi drive select,

tempomat,

komfortni ključ,

zvočni sistem Audi.

Individualen, športen, prostoren – novi Audi Q2

Audi Q2 seveda ni katerikoli avtomobil, je namreč veliko več in ponuja izjemno veliko udobja pri nadvse sprejemljivih zunanjih dimenzijah. V dolžino namreč meri 4,21 metra in je zelo okretno vozilo, ki ne bo pustilo hladnega nobenega voznika ali voznice. Posebej nežnejši spol se zlahka zaljubi v ta avtomobil, saj premore tudi 405-litrski prtljažnik, s katerim se zlahka pokrije vsakodnevne tovorne potrebe. In še več, najboljši materiali in kakovostna izdelava ter obdelava notranjosti dajejo Q2 pridih ekskluzivnosti. Udobna in sproščujoča vožnja, nekoliko višje sedenje za dober pregled nad okolico in popolna oprema dodajo piko na i temu malemu prestižnežu. Turbobencinski motor s 110 konjskimi močmi je idealen za vsakodnevne potrebe in mestno vožnjo, ne ustraši pa se niti daljših poti na avtocestah.

"Tudi po prenovi ohranja klasično zasnovo, ki je v marsičem bolj praktična od novejših rešitev," so zapisali v reviji Avtofokus, pri Avtomagazinu pa, da je avtomobil kljub manjšim dimenzijam naravnost vrhunski. In vse to lahko kupec danes dobi že od 22.990 evrov* dalje. Boljše ponudbe za tak vrhunski avtomobil, ki pokrije najrazličnejše okuse in potrebe ter je poleg vsega tudi prestižno trendovski, si skoraj ne moremo predstavljati.

Zakaj je novi Audi Q2 iz te ponudbe zares odlična izbira, nam je zaupal Boštjan Lovšin, prodajni svetovalec za nova vozila Audi pri Porsche Inter Auto.

"Kupcem je v tej izjemni ponudbi na voljo eden izmed najbolj prodajanih modelov znamke Audi Q2. Poleg tega, da je že serijsko zelo dobro opremljen, vam v tej ponudbi kot dodatna ugodnost pripada še komfort paket. Kupci si jih lahko opremijo z dodatno opremo, izberejo barvo, platišča po svojih željah. Naša posebna ponudba velja v kombinaciji s posebno obliko financiranja Audi bon in popusta v obliki znižanja maloprodajne cene," pravi Boštjan Lovšin.

Pregled vseh ugodnosti Audi

A odlična ponudba se ne konča pri Audiju Q2. Nasprotno, Audijevi modeli so zdaj dosegljivi za neverjetne cene in po nadvse dobrimi pogoji. Poleg Q2 si kupci lahko omislijo še model Audi A4 oziroma Audi A4 Avant, ki velja za eno od najpogostejših izbir v Audijevi prodajni paleti. Kupci zelo dobro vedo, zakaj. Kdor želi še več dinamike, pa bo lahko izbral model Audi A5 Sportback. Eden najlepše oblikovanih avtomobilov z idealnimi dimenzijskimi razmerji in pojavo, ki poskrbi za precej pozornosti, velja za vroč namig.

Ljubitelji športnih terencev lahko posežejo po modelu Audi Q5, ki poleg prestiža ponuja ogromno udobja in prostornosti. V akcijski ponudbi pa je še veliki postavnež z električnim srcem Q8 e-tron. Vsekakor je to ponudba, ki jo velja preveriti in ji tudi zaupati.

Bi radi menjali staro za novo? Hitro in preprosto: odkup vozil in hitra cenitev vozila,

in hitra cenitev vozila, dodatne ugodnosti "staro za novo",

ugodno financiranje in zavarovanje. Vas zanimajo vozila Audi? Stopite v stik z njimi, z veseljem so vam na voljo. Porsche Koper, Ankaranska cesta 10, 6000 Koper Igor Jurada, tel.: +386 5 61 16 502

Katja Valantič, tel.: +386 5 61 16 501 Porsche Ptujska cesta, Ptujska cesta 150, 2000 Maribor Denis Rojs, tel.: +386 2 45 02 661

Nejc Vuk, tel. +386 2 450 26 62 Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, 1000 Ljubljana Boštjan Lovšin, tel.: +386 1 53 03 505

Lea Ernstschneider, tel.: +386 1 53 03 502

Matej Vode, tel.: +386 1 53 03 664

Robert Plut, tel.: +386 1 53 03 665

*Pogoji akcije Audi

Prikazana vozila lahko v posameznih detajlih odstopajo od trenutne ponudbe. Na fotografijah so prikazani nekateri elementi dodatne opreme, ki so na voljo za doplačilo. Vse cene so neobvezujoče priporočene cene, vključno z DDV in davkom na motorna vozila. Pridržujemo si pravico do napak v vsebini in do sprememb. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM₁₀ in PM₂,₅ ter dušikovih oksidov. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete na seznamu o varčni porabi goriva in emisijah CO₂. Pogoji akcije Audi: *Cena z upoštevanim Audi bonom je znižana v vrednosti 2.000 evrov z DDV, do katere je kupec vozila upravičen v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu z družbo Porsche Leasing SLO d.o.o. in hkratne sklenitve kasko ter obveznega zavarovanja vozila prek zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o. (zastopa zavarovalnice: Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji, Zavarovalnica Sava d.d., Zavarovalnica Triglav d.d., Zavarovalnica Generali d.d.), pod pogoji akcije AUBON_01_2023/AUBON_FIX_01_2023. Vrednosti, zmogljivosti, drugi podatki, slike in risbe, navedeni v tem podatkovnem listu, prospektih in drugi dokumentaciji ponudbe, so namenjeni samo ponazoritvi ter se lahko kadarkoli prilagodijo ali spremenijo. Če podatki niso izrecno označeni kot zavezujoči, zanje ne jamčimo. Če ni drugače navedeno, gre za nezavezujoče, nekartelne priporočene cene. Veljajo podatki v zavezujočem sprejemu ponudbe ali kupoprodajni pogodbi. Ne prevzemamo odgovornosti za tiskarske napake in napake v postavitvi. Vsi podatki so informativni. Porsche Inter Auto d.o.o., podr. Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, 1000 Ljubljana. Info: www.porscheinterauto.net ali na www.porscheleasing.si. Ne prevzemamo odgovornosti za tiskarske napake in napake v postavitvi. Vsi podatki so informativni. Porsche Inter Auto d.o.o., podr. Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, 1000 Ljubljana. Info: www.porscheinterauto.net.

Naročnik oglasnega sporočila je PORSCHE INTER AUTO D.O.O.