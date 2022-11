Zdaj je čas za spletne nakupe

Oglasno sporočilo

Prihaja čas v letu, ko smo z mislimi že v prihajajočih prazničnih dneh. Čakajo nas okraševanje, peka piškotov, priprava prazničnega jedilnika in za piko na i še nakup prazničnih daril. To si lahko precej poenostavimo tako, da izberemo možnost spletnega nakupovanja. Kljub vsemu pa naj bo tudi spletno nakupovanje načrtovano, da bo darilo pravočasno prispelo. Z Boštjanom Pernekom, direktorjem divizij v Pošti Slovenije, smo se pogovarjali o izzivih, ki jih praznični čas predstavlja za dostavljavce paketov, in kdaj je najbolj primeren čas za oddajo prazničnih pošiljk, da bodo te še pravočasno prispele na želeni naslov.

Boštjan Pernek, direktor divizij v Pošti Slovenije.

Delež spletnih nakupov raste. Verjetno bo tako tudi v prihodnje. Ali Pošta Slovenije načrtuje dodatne posodobitve in novosti v dostavi?

Pošta Slovenije storitve vseskozi nadgrajuje in prilagaja potrebam uporabnikov. V tem pogledu je kupcem trenutno na voljo več kot sedem načinov dostave in več kot 1.100 prevzemnih mest po vsej Sloveniji. V prihodnje bomo obstoječo distribucijsko mrežo še širili, in sicer z dodatnimi 76 Paketomati ter širitvijo drugih alternativnih dostavno-prevzemnih točk, kot so na primer različni bencinski servisi, trafike in avtomatizirane poštne poslovalnice 24/7. Letos smo pismonoše, ki dostavljajo pakete, in poštne poslovalnice (razen pogodbenih pošt) opremili z več kot 1.600 POS-terminali za plačilo po povzetju. Čeprav narašča število spletnih kupcev, ki izdelek plačajo že ob nakupu oziroma potrditvi košarice pri spletnem prodajalcu, še vedno veliko Slovencev izdelke, naročene na spletu, plača po povzetju. Uporabnikom storitev tako odslej ni treba več skrbeti za dvig gotovine pred prejemom paketa v takšnem primeru.

Smo že globoko v prazničnih nakupih. Kaj svetujete potrošnikom? Kako ravnati, da bo dostava naše pošiljke potekala hitro in brez nepotrebnih zapletov?

Svetujemo, da uporabniki naših storitev spletne nakupe opravijo čim prej. Pri tem je ključno, da spletnemu trgovcu zaupajo telefonsko številko ali elektronski naslov, saj jih lahko na ta način obvestimo o nameravani dostavi in prevzemu paketa. Kupec lahko nato izbere način dostave, ki mu najbolj ustreza, pa naj bo to domači naslov, drugi naslov, Paketomat, Paketnik, bencinski servis, pošta ali drugo dogovorjeno mesto. Prav tako lahko izbere datum dostave.

Tudi spletne nakupe je dobro načrtovati. Katere datume za oddajo prazničnih pošiljk priporoča Pošta Slovenije?

Uporabnikom priporočamo, da spletne nakupe opravijo pravočasno in da paketne pošiljke za naslovnike v Sloveniji letos oddajo do 9. decembra, za tujino pa do 1. decembra. V tem času je zaradi božično-novoletnih praznikov večji tudi promet pisemskih pošiljk. Priporočen rok oddaje pisem, voščil in razglednic za naslovnike v Sloveniji je do 16. decembra, za naslovnike v tujini pa do 7. decembra.

Kaj pa če pošiljatelji zamudijo priporočene roke?

Če uporabnikom daril in voščil ne bo uspelo oddati pravočasno, lahko uporabijo tudi storitev Hitra pošta. ​​Storitev omogoča prenos pošiljk po Sloveniji v istem dnevu. Na območju Ljubljane v roku ene ure po naročilu, v drugih večjih mestih po Sloveniji (Celje, Koper, Kranj, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica in Novo mesto) v dveh urah po naročilu, v drugih krajih po Sloveniji pa v štirih urah od sprejema pošiljke na pošti oziroma od prevzema pošiljke pri pošiljatelju.

Kadar se vam zelo mudi, uporabite storitev Hitra pošta.

Kako je z zastoji pošiljk v prazničnem obdobju? In kako se jim najlažje izognemo?

Kot že rečeno, svetujemo, da spletne nakupe opravijo čim prej, saj se število pošiljk novembra v zadnjih letih vseskozi povečuje prav zaradi večje nakupovalne mrzlice in vrhunca sezone, ki se začneta z Black Friday ter Cyber Monday in ostajata na višji ravni vse do božično-novoletnih praznikov. Na povečane količine pošiljk se prilagajamo s številčnejšo zasedbo delavcev tako na sprejemu pošiljk kot tudi v dostavi ter po potrebi tudi z uvedbo dodatnih linij za prevoz pošiljk na pošte. Pošta Slovenije vseskozi tudi pospešeno širi mrežo izročilnih točk oz. alternativnih možnosti dostave, ki lahko olajšajo in pohitrijo proces dostave za naslovnike tudi v času najbolj množičnega spletnega nakupovanja. Omogočamo sedem različnih načinov dostave paketov na več kot 1.100 prevzemnih mestih. Stranke se lahko odločijo za storitev sprejema in dostave pošiljk na cca. 450 poštah, 24 PS Paketomatih v 15 večjih slovenskih mestih, več kot 400 Paketnikih, ki so nameščeni ob poštnih poslovalnicah (že več kot 200 Paketnikov pa je na voljo na dodatnih lokacijah po državi), 210 bencinskih servisih Petrol in 46 bencinskih servisih Mol ter na avtomatiziranih enotah za oddajo in sprejem pošiljk PS 24/7 v Ljubljani in Kopru. Stranke lahko uporabijo tudi storitev Moja dostava – moja izbira, ki omogoča, da dostavo, naslov in način dostave spremenijo tudi takrat, ko je paket že na poti k njim.

Svoje pakete lahko prevzamete na več kot 1.100 prevzemnih mestih.

Marsikdo se izogiba spletnim nakupom zaradi vračila pošiljk. Kakšne rešitve v teh primerih ponuja Pošta Slovenije?

Uporabnikom je na voljo enostavna vrnitev blaga – Easy return solution. Na paket enostavno nalepijo izpolnjeno paketno spremnico za vračilo, ki so jo prejeli od spletnega trgovca oziroma jo izpolnijo na spletu (natisnejo in nalepijo na paket).

Ravno zaradi porasta spletnih nakupov in vračil kupljenih izdelkov pa smo po vzoru drugih poštnih operaterjev letos omogočili pomerjanje izdelkov že v poštnih poslovalnicah v garderobnih kabinah. Tako lahko z enim obiskom poštne poslovalnice kupec opravi vse – preveri ustreznost kupljenega izdelka in ga po potrebi takoj vrne spletnemu trgovcu. S tem prihrani čas, saj mu ni treba dvakrat na pošto. Pošta Slovenije je garderobne kabine namestila na nekaj več kot 78 pošt po vsej Sloveniji.

Preberite še več nasvetov na posta.si/enostavna-dostava.

Naročnik oglasnega sporočila je Pošta Slovenije, d. o. o.