Višje sodišče v bistvenih delih pritrdilo začasni odredbi v primeru zakoncev Login proti Reporter Medii

Urednik Silvester Šurla z odločitvijo sodišča še ni seznanjen. Foto: STA

Kot so navedli v omenjeni odvetniški pisarni, je višje sodišče kazen za posamezno kršitev znižalo s sto tisoč na 50 tisoč evrov.

Ljubljansko okrajno sodišče je namreč podjetju konec lanskega leta prepovedalo objavljati podatke iz zasebnega življenja zakoncev Login, ki sta v javnosti postala znana z razvojem in prodajo podjetja Outfit7.

Podjetje je zato takrat ustavilo izdajo revije Reporter Magazin, čeprav je bila ta že natisnjena. V primeru kršitve prepovedi jim je sodišče zagrozilo s sto tisoč evri kazni, ki bi lahko, če bi se objave ponavljale, narasla na milijon evrov.

''Ni šlo za nikakršno sodno prepoved izdaje revije''

V odvetniški pisarni Stušek, ki zastopa Loginova, so v današnjem sporočilu za javnost navedli, da je višje sodišče v bistvenih delih veljavno začasno odredbo ohranilo v nespremenjeni obliki.

Poudarili so, da zadnje izkazuje, da je bila začasna odredba izdana v skladu z veljavno zakonodajo in skladno s sodno prakso in "da ni šlo za nikakršno sodno prepoved izdaje in preprečitev prodaje revije Reporter Magazin oz. za nikakršen grob poseg v svobodo izražanja, kot so nekateri skušali prikazati".

Zakonca Login sta se svoji zasebnosti odrekla, saj pogosto nastopata v medijih. Foto: Tania Mendillo

O glavnem postopku se bo še odločalo, zadeva še ni končana

Pri tem so v omenjeni odvetniški pisarni pojasnili, da zadeva še ni končana, saj bo sodišče v okvirih glavnega postopka oz. tožbenega zahtevka še odločalo in je z izdano začasno odredbo bilo odločeno le za čas trajanja glavnega postopka.

Kljub temu pa so ocenili, "da gre za pomembno pravno odločitev, ki tudi precedenčno odloča o mejah zasebnosti znanih oseb ter predstavlja velik korak naprej k razvoju pravice varovanja zasebnosti v slovenskem prostoru".

Loginova sta se odrekla svoji zasebnosti

Urednik revije Silvester Šurla z odločitvijo sodišča še ni seznanjen, zato je tudi ne more komentirati. Ob izdaji odredbe je sicer dejal, da razlogov za takšen ukrep zakoncev Login ne razume, saj da je bil prispevek, ki so ga želeli objaviti, naravnan izrazito pozitivno.

Opozoril je, da sta se Loginova sama odrekla svoji zasebnosti, saj pogosto nastopata v medijih. V odvetniški pisarni Stušek pa so takrat nasprotno podarili, da Loginova nista javni osebnosti, nimata takšnega statusa in ga nikoli nista imela.