Štiriintridesetletna fitneserka Yanyah Milutinović ostaja aktivna tudi med nosečnostjo. Posnetke, kako v osmem mesecu nosečnosti telovadi, dviguje uteži in redno hodi v fitnes, deli s sledilci na Instagramu. Odzivi na njeno početje so različni.

"Vse le zaradi Instagrama. To se mi zdi neumno. Zakaj bi tvegala, je vredno ogrožati otrokovo zdravje?" se glasi eden od komentarjev pod objavo.

"Na komentarje drugih se ne oziram"

Milutinovićeva se je odzvala na negativne komentarje in za revijo Insider povedala, da zanjo to ni nič novega in da se je podobno dogajalo pred štirimi leti, ko je bila noseča s prvorojenko: "Že vrsto let se soočam z negativnimi komentarji tako s strani sledilcev kot tudi ljudi iz fitnes indrustrije. Motijo me le kritike tistih, ki imajo znanje s tega področja in vseeno mislijo, da en način ustreza vsakomur. Sama imam dovolj znanja, poslušam sebe in svoje telo. Na komentarje drugih se ne oziram."

Stroka poudarja, da je zmerna telovadba v nosečnosti varna, da pa mora vsaka ženska v prvi vrsti poslušati svoje telo. Pomembno je, da nosečnica ostane aktivna in da se v primeru kakršnih koli zdravstvenih težav in vprašanj, povezanih s telovadbo v nosečnosti, obrne na svojega zdravnika.