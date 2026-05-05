Zvezdniki proti Met Gali: protesti in bojkot zaradi vloge Jeffa Bezosa

Letošnji Met Gala, eden najprestižnejših modnih dogodkov na svetu, se je še pred izvedbo znašel v središču hudih kritik zaradi vloge milijarderja Jeffa Bezosa kot glavnega pokrovitelja.

Med najglasnejšimi kritiki sta bili manekenka Bella Hadid in igralka Taraji P. Henson, ki sta se dogodka v preteklosti že udeležili, tokrat pa sta javno izrazili nestrinjanje.

Bella Hadid je na Instagramu javno kritizirala zvezdnike, ki so se nameravali udeležiti dogodka, ter opozorila na povezave Jeffa Bezosa z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Taraji P. Henson je na družbenih omrežjih zapisala, da je "zmedena zaradi nekaterih, ki se dogodka še vedno udeležujejo", in izpostavila veliko premoženjsko neenakost med Bezosom in zaposlenimi v Amazonovih skladiščih.

Njuni stališči naj bi podprla tudi manekenka Cara Delevingne, čeprav je sodelovala kot sovoditeljica prenosa rdeče preproge.

Bojkoti in protesti, ki jih doslej še ni bilo

Med znanimi obrazi, ki so se odločili, da se dogodka ne bodo udeležili, je tudi župan New Yorka Zohran Mamdani, ki je poudaril, da želi pozornost nameniti dostopnosti življenja v enem najdražjih mest v ZDA. Med odsotnimi sta bili tudi igralki Zendaya in Meryl Streep, menda prav zaradi nestrinjanja, da je Met Gala padel v milijarderske roke.

Nasprotovanje dogodku se je v zadnjih tednih okrepilo tudi na ulicah New Yorka. Aktivisti so pozivali k bojkotu, skupina Everyone Hates Elon pa je organizirala več odmevnih akcij. Med drugim so v Metropolitanskem muzeju umetnosti, za katerega z dogodkom Met Gala tradicionalno zbirajo donatorska sredstva, nastavili steklenice z lažnim urinom, s čimer so opozorili na pritožbe Amazonovih delavcev glede delovnih pogojev. Pritisk so dodatno okrepile projekcije sporočil proti Bezosu na stavbah v bližini njegovega stanovanja.

Protesti niso pojenjali niti pred dogodkom, ko so zvezdniki začeli pozirati na rdeči preprogi. Množica se je zbrala pred vhodom v Metropolitanski muzej in z napisi pozivala k obdavčitvi bogatih ter izražala nasprotovanje najbogatejšemu človeku na svetu.

Nezadovoljstvo na rdeči preprogi pa so izražali le redki posamezniki, med njimi igralka Sarah Paulson, ki je nosila dolgo sivo obleko iz tila v kombinaciji z visokimi belimi rokavicami, oči pa ji je prekrival dolarski bankovec. Razložila je, da njena oprava simbolizira "tisti en odstotek".

Še vedno največji modni magnet za slavne in bogate

A kljub vse glasnejšim kritikam Met Gala ostaja magnet za največja imena. Med letošnjimi gosti so bili Beyoncé, Jay-Z, Nicole Kidman, Serena Williams in številni drugi zvezdniki, kot so Sabrina Carpenter, Madonna, Katy Perry, Bad Bunny, Heidi Klum, Kim Kardashian in Hailey Bieber.

Met Gala že desetletja velja za ključni dobrodelni dogodek za kostumski inštitut Metropolitanskega muzeja umetnosti. Od skromnih začetkov leta 1948 se je razvil v spektakel, ki ga pogosto imenujejo kar Super Bowl mode. Letos so cene vstopnic dosegle rekordnih sto tisoč ameriških dolarjev (okrog 85 tisoč evrov), kar še dodatno poudarja razkorak med elitnim svetom dogodka in kritikami, ki ga spremljajo.

Letošnja vključitev Jeffa Bezosa in njegove žene Lauren Sánchez Bezos kot častnih predsednikov dogodka in glavnih pokroviteljev pa je le še povečala ta razkol. Čeprav je Bezos to vlogo že opravljal v preteklosti, je njun vpliv na modni svet v zadnjem času še večji. A kot kaže prve dame Vogua Anna Wintour in dolgoletne organizatorke Met Gale to ne moti, še več, sama par brani in poudarja njuno velikodušnost ter ljubezen do mode.