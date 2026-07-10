Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Petek,
10. 7. 2026,
14.24

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Rene Bitorajac Dragan Bjelogrlić Ohcet Pulj filmski festival

Petek, 10. 7. 2026, 14.24

0 minut

Zvezdnika filma Ohcet sta v Pulj pripeljala svoji elegantni ženi

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Bjelogrlić in Bitorajac | Dragan Bjelogrlić in Rene Bitorajac, glavna igralca filma Ohcet | Foto Grgo Jelavic/PIXSELL

Dragan Bjelogrlić in Rene Bitorajac, glavna igralca filma Ohcet

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Dragan Bjelogrlić in Rene Bitorajac, glavna igralca velike regionalne uspešnice Ohcet, sta na odprtje filmskega festivala v Pulju prišla v spremstvu svojih žena.

V puljski Areni so v četrtek zvečer slovesno odprli 73. puljski filmski festival, ki se je letos začel s projekcijo komedije Ohcet (Svadba), regionalne uspešnice letošnjega leta in najbolj gledanega hrvaškega filma vseh časov.

Rene Bitorajac in Dragan Bjelogrlić z režiserjem Ohceti Igorjem Šeregijem (v sredini) | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL Rene Bitorajac in Dragan Bjelogrlić z režiserjem Ohceti Igorjem Šeregijem (v sredini) Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Na odprtje in projekcijo filma sta prišla tudi glavna igralca, Dragan Bjelogrlić iz Srbije in njegov hrvaški kolega Rene Bitorajac, pripeljala pa sta tudi ženi, ki se sicer v javnosti ne pojavljata pogosto.

62-letni Bjelogrlić je z ženo Majo, ki so jo zaradi videza oklicali kar za "srbsko Monico Bellucci", poročen že 30 let. Spoznala sta se v 80. letih na snemanju oglasa za pohištvo, poročila sta se leta 1996, v zakonu pa sta se jima rodila hči Mia in sin Aleksej.

Dragan Bjelogrlić z ženo Majo | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL Dragan Bjelogrlić z ženo Majo Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

54-letni Bitorajac se je s svojo Ano potihoma in na skrivaj poročil leta 2006, veliko poročno slavje pa sta priredila leto pozneje po rojstvu sina Gabriela. Dve leti pozneje sta dobila še hčerko Lariso.

Rene in Ana Bitorajac | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL Rene in Ana Bitorajac Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Preberite še:

film Ohcet, Svadba
Trendi Ohcet: Ali bo najbolj gledani hrvaški film vseh časov zažigal tudi pri nas?
Rene Bitorajac Dragan Bjelogrlić Ohcet Pulj filmski festival
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.