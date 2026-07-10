Dragan Bjelogrlić in Rene Bitorajac, glavna igralca velike regionalne uspešnice Ohcet, sta na odprtje filmskega festivala v Pulju prišla v spremstvu svojih žena.

V puljski Areni so v četrtek zvečer slovesno odprli 73. puljski filmski festival, ki se je letos začel s projekcijo komedije Ohcet (Svadba), regionalne uspešnice letošnjega leta in najbolj gledanega hrvaškega filma vseh časov.

Rene Bitorajac in Dragan Bjelogrlić z režiserjem Ohceti Igorjem Šeregijem (v sredini) Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Na odprtje in projekcijo filma sta prišla tudi glavna igralca, Dragan Bjelogrlić iz Srbije in njegov hrvaški kolega Rene Bitorajac, pripeljala pa sta tudi ženi, ki se sicer v javnosti ne pojavljata pogosto.

62-letni Bjelogrlić je z ženo Majo, ki so jo zaradi videza oklicali kar za "srbsko Monico Bellucci", poročen že 30 let. Spoznala sta se v 80. letih na snemanju oglasa za pohištvo, poročila sta se leta 1996, v zakonu pa sta se jima rodila hči Mia in sin Aleksej.

Dragan Bjelogrlić z ženo Majo Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

54-letni Bitorajac se je s svojo Ano potihoma in na skrivaj poročil leta 2006, veliko poročno slavje pa sta priredila leto pozneje po rojstvu sina Gabriela. Dve leti pozneje sta dobila še hčerko Lariso.

Rene in Ana Bitorajac Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

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