Britanski resničnostni zvezdnik Jake Hall je umrl v starosti 35 let med dopustom v Španiji. Nekdanji model in nogometaš, ki je zaslovel v priljubljenem resničnostnem šovu The Only Way Is Essex, naj bi po poročanju britanskih medijev utrpel hude poškodbe glave med nesrečo v počitniški vili na Majorki.

Britansko zunanje ministrstvo je potrdilo, da pomaga družini britanskega državljana, ki je umrl v Španiji, ter da sodeluje z lokalnimi oblastmi, poroča britanski BBC. Španska civilna garda je sporočila, da primer še preiskujejo, vendar za zdaj kaže, da gre za nesrečno smrt.

Do tragedije je prišlo v kraju Santa Margarita na Majorki, oblasti pa čakajo še na rezultate obdukcije. Po navedbah tujih medijev naj bi se med zabavo zaletel v steklena vrata vile in utrpel usodne poškodbe.

Jake Hall je le nekaj dni pred smrtjo na Instagramu objavljal fotografije z družino in utrinke z oddiha na Majorki.

Širša javnost ga je spoznala leta 2015, ko se je pridružil zasedbi resničnostnega šova The Only Way Is Essex kot prijatelj televizijskega zvezdnika Vasa J Morgana. Bil je tudi nekdanji partner Chloe Lewis, prav tako znane iz šova.

Po odhodu iz televizije se je posvetil modi in podjetništvu. Ustanovil je blagovni znamki By Jake Hall in Prévu Studio, ukvarjal pa se je tudi z umetnostjo. Prejšnji mesec je na Majorki predstavil svojo prvo skulpturo. Pred televizijsko kariero je igral za angleški nogometni klub Boston United.

Ganljivi odzivi prijateljev in znanih obrazov

Ob novici o njegovi smrti so se na družbenih omrežjih oglasili številni prijatelji in znani obrazi. Ustvarjalci oddaje The Only Way Is Essex so zapisali, da je bil Hall več let del njihove televizijske družine, njegovi družini in prijateljem pa so izrazili iskreno sožalje.

Avtorica Roxie Nafousi je zapisala, da je bil Hall "izjemno prijazna duša", pevec Anthony Costa iz skupine Blue pa ga je opisal kot "čudovitega človeka".

Jake Hall za seboj pušča hčerko River, ki jo ima z nekdanjo zvezdnico oddaje Real Housewives of Cheshire, Missé Beqiri.