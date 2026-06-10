Kanadski igralec in nekdanji rokoborec Tyler Mane je sporočil, da so mu zdravniki odkrili raka dojke.

Čeprav rak dojke povezujemo z ženskami, v redkih primerih doleti tudi moške. Eden od njih je nekdanji profesionalni rokoborec Tyler Mane, znan po vlogi Sabretootha v filmskih uspešnicah Možje X in Deadpool & Wolverine.

"Imam slabe novice, danes začnem kemoterapijo," je 59-letnik povedal v videu, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, "za rakom dojke zboli eden od 750 moških in jaz sem med njimi."

"Ker se o tem redko govori, bolezen običajno odkrijejo pozno in ima slabo prognozo. Jaz hočem to spremeniti," je poudaril in dodal, da namerava potek zdravljenja dokumentirati na družbenih omrežjih, s tem ozaveščati o raku dojke pri moških in druge moške spodbuditi, da so pozorni na morebitne simptome.

"Pojdite z mano na to potovanje, da to stvar zbrcamo v zadnjico," je dejal, "pošljite ta video desetim svojim prijateljem in naj mi sledijo, ker morajo ljudje vedeti za to. Je...eš raka!"

Tudi zdravniki niso bili pozorni na to, rešila ga je žena

Priznal je, da je tudi sam diagnozo sprva želel zadržati zase. "Moj prvi odziv je bil, da ne bom govoril o tem. Sram me je bilo. Nato pa sem izvedel, da moškim to bolezen običajno odkrijejo v napredovali fazi, ker se o njej ne govori in se ji ne daje pozornosti," je pojasnil, "še mojim zdravnikom se ni zdelo nič resnega in le zaradi moje žene, ki me je prisilila, da sem si dal bulico odstraniti, sem diagnozo dobil zgodaj. Zato začnimo govoriti o tem!"

Rak dojke je pogostejši pri starejših moških, a se lahko pojavi pri katerikoli starosti. Med simptomi so neboleča bulica v prsih ter spremembe na koži, kot so vdolbine, luščenje ali sprememba barve ter izcedek ali krvavenje iz bradavic.

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