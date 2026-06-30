Ameriški mediji so razkrili vzrok smrti 35-letne nekdanje otroške zvezdnice Daveigh Chase, ki je zaslovela z vlogo Samare v grozljivki Krog.

Po poročilu mrliškega oglednika v Los Angelesu je Daveigh Chase umrla zaradi sindroma pridobljene imunske pomanjkljivosti (aidsa). Med pomembnimi spremljajočimi zdravstvenimi stanji je bilo navedeno tudi kronično uživanje več prepovedanih psihoaktivnih substanc, v poročilu je zapisano tudi, da je umrla v bolnišnici, njena smrt pa je bila opredeljena kot naravna.

Novico o njeni smrti je delil njen partner Roy Hernandez, ki je razkril, da je Daveigh zbolela za meningitisom in utrpela več hudih okužb krvi. Dodal je, da je bilo njeno stanje kritično, zdravniki pa so opozorili, da ji je ostalo zelo malo časa.

Daveigh je posodila glas Lili (levo) v priljubljenem animiranem filmu Lili in Žverca. Foto: Guliverimage

Od otroške zvezde do težkega življenjskega obdobja

Po uspešni karieri v otroških letih se je Daveigh postopoma umaknila iz javnosti, zadnjič se je na rdeči preprogi pojavila leta 2013. Njena zadnja leta so zaznamovali huda odvisnost od drog in življenje v losangeleški četrti, ki je znana po veliki koncentraciji brezdomstva in socialnih stisk.

Njen prijatelj Shawn Rosenthal je za revijo People dejal, da so jo številni prijatelji skušali najti in ji pomagati, vendar neuspešno.

"To je velika tragedija. Bila je izjemna pevka in skupaj sva ustvarjala glasbo, ki nama je žal ni nikoli uspelo posneti. Nekateri njeni trezni prijatelji in jaz smo jo skušali najti ter ji pomagati, vendar brez uspeha. Obdajali so jo napačni ljudje in nihče ni zares skrbel za njene interese," je povedal.

Svoje misli je sklenil z besedami, da moli, da je končno našla mir.