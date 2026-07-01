Znano, koliko je Melania Trump zaslužila s svojim odmevnim dokumentarcem

Ameriška prva dama Melania Trump je z dokumentarcem o sebi zaslužila veliko vsoto denarja, čeprav je film v kinodvoranah propadel in ni ustvaril pričakovanega dobička. Informacije so bile objavljene v okviru finančnega poročila Donalda Trumpa.

Novi finančni podatki razkrivajo, da je Melania Trump z dokumentarnim filmom o svojem življenju zaslužila približno 9,1 milijona evrov. Podatek je razviden iz finančnega poročila predsednika Donalda Trumpa, ki razkriva tudi druge prihodke družine Trump.

Poleg tega je prejela še okoli 445 tisoč evrov od prodaje svojih spominov, ki so izšli tik pred predsedniškimi volitvami leta 2024, več kot 5,1 milijona evrov pa je zaslužila s prodajo žetonov NFT in drugih zbirateljskih izdelkov.

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Amazon vložil skoraj 64 milijonov, zaslužek pa razočaral

Čeprav je Amazon MGM za produkcijo in promocijo dokumentarca namenil približno 63,8 milijona evrov, film v kinematografih ni dosegel pričakovanj. Po svetu je ustvaril le okoli 13,6 milijona evrov prihodkov, kar je bistveno manj od vloženega denarja.

Po poročanju ameriških medijev je bilo zanimanje gledalcev v številnih državah precej skromno, v nekaterih kinematografih pa so projekcije obiskali le redki obiskovalci. Zaradi slabega obiska so film med drugim umaknili tudi iz kinematografov v Južni Afriki.

Foto: Guliverimage

Med slabšimi dokumentarci zadnjih let

Dokumentarec ni navdušil niti filmskih kritikov. Na spletni strani Rotten Tomatoes ima le desetodstotno oceno kritikov, kar ga uvršča med slabše sprejete dokumentarne filme zadnjih let.

Finančno poročilo razkriva tudi, da Donald Trump še vedno prejema honorarje od priljubljene resničnostne oddaje Vajenec. Leta 2024 naj bi iz tega naslova zaslužil med približno 85 tisoč in 850 tisoč evri.

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