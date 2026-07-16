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Avtor:
N. V.

Četrtek,
16. 7. 2026,
7.47

Osveženo pred

11 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Sam Neill

Četrtek, 16. 7. 2026, 7.47

11 minut

Znan je vzrok smrti igralca Sama Neilla

Avtor:
N. V.

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Sam Neill | Sam Neill (1947–2026) | Foto Guliverimage

Sam Neill (1947–2026)

Foto: Guliverimage

Za novozelandskega igralca Sama Neilla, ki je v začetku tedna umrl v bolnišnici v Sydneyju, je bila usodna pljučnica, je potrdil njegov agent.

Sam Neill, zvezdnik filmov Jurski park in Klavir ter serije Birminghamske tolpe, se je v zadnjih letih zdravil zaradi raka, a je bolezen premagal. Njegova družina je ob vesti, da je umrl, njegovo smrt označila za nenadno in nepričakovano.

Sam Neill
Trendi Umrl je igralec Sam Neill

Igralčev dolgoletni agent Philip Grenz je zdaj objavil izjavo o vzroku igralčeve smrti. Za to se je odločil po pogovoru z Neillovo družino, povod pa so bile po njegovih besedah "netočne informacije in popolne neresnice" v medijih.

"Kot dolgoletni zastopnik Sama Neilla sem govoril z njegovo družino in bi rad za njegove oboževalce razjasnil nekaj podrobnosti," je poudaril v izjavi za javnost, "Sam je umrl za pljučnico. Pred tem se je hrabro boril in premagal limfom z novo metodo zdravljenja, tako imenovano terapijo CAR-T."

Neillov agent je še povedal, da je igralec v zadnjem letu posnel štiri projekte, ki bodo vsi objavljeni v prihodnjih mesecih.

"Sam je bil izjemno zaseben človek, ki je preziral kraval," je o svojem klientu in prijatelju še dejal Grenz in dodal, da se bo njegova družina od njega poslovila na zasebni slovesnosti na njegovem posestvu na Novi Zelandiji.

Sam Neill
Trendi Igralec Sam Neill premagal raka in priznal: O tem ne maram govoriti
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