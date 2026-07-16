Znan je vzrok smrti igralca Sama Neilla

Za novozelandskega igralca Sama Neilla, ki je v začetku tedna umrl v bolnišnici v Sydneyju, je bila usodna pljučnica, je potrdil njegov agent.

Sam Neill, zvezdnik filmov Jurski park in Klavir ter serije Birminghamske tolpe, se je v zadnjih letih zdravil zaradi raka, a je bolezen premagal. Njegova družina je ob vesti, da je umrl, njegovo smrt označila za nenadno in nepričakovano.

Igralčev dolgoletni agent Philip Grenz je zdaj objavil izjavo o vzroku igralčeve smrti. Za to se je odločil po pogovoru z Neillovo družino, povod pa so bile po njegovih besedah "netočne informacije in popolne neresnice" v medijih.

"Kot dolgoletni zastopnik Sama Neilla sem govoril z njegovo družino in bi rad za njegove oboževalce razjasnil nekaj podrobnosti," je poudaril v izjavi za javnost, "Sam je umrl za pljučnico. Pred tem se je hrabro boril in premagal limfom z novo metodo zdravljenja, tako imenovano terapijo CAR-T."

Neillov agent je še povedal, da je igralec v zadnjem letu posnel štiri projekte, ki bodo vsi objavljeni v prihodnjih mesecih.

"Sam je bil izjemno zaseben človek, ki je preziral kraval," je o svojem klientu in prijatelju še dejal Grenz in dodal, da se bo njegova družina od njega poslovila na zasebni slovesnosti na njegovem posestvu na Novi Zelandiji.