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Avtor:
B. G.

Sreda,
8. 7. 2026,
11.27

Osveženo pred

1 ura, 27 minut

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Rag'n'Bone Man nesreča nesreča

Sreda, 8. 7. 2026, 11.27

1 ura, 27 minut

Žena slavnega pevca povzročila hudo nesrečo: mama treh otrok utrpela trajne posledice

Avtor:
B. G.

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Zoe Graham, Rag'n'Bone Man | Zoe pravi, da močno obžaluje, kar se je zgodilo. | Foto Guliverimage

Zoe pravi, da močno obžaluje, kar se je zgodilo.

Foto: Guliverimage

Žena britanskega pevca Rag'n'Bone Mana je bila obsojena na pogojno zaporno kazen, potem ko je z nevarnim prehitevanjem povzročila hudo prometno nesrečo, v kateri je bila poškodovana družina s tremi otroki.

Osemintridesetletna Zoe Graham je avgusta 2023 v vzhodnem Sussexu med prehitevanjem kolone vozil zapeljala čez dvojno neprekinjeno črto in s približno 80 kilometri na uro trčila v nasproti vozeči avtomobil, v katerem so bili mati Samantha Keen in njeni trije otroci.

V silovitem trčenju je bila hudo poškodovana vdova, ki je leto prej izgubila moža. Na sodišču junija letos je odmevalo njeno pričanje, da je po nesreči reševalce prosila, naj je ne pustijo umreti, saj je njen mož leto dni pred tem umrl v drugi prometni nesreči.

Po trčenju je utrpela zlom gležnja ter poškodbe kolka, noge in reber, posledice pa čuti še danes. "Nesreča je imela ogromen vpliv na našo družino. Imam trajne telesne in psihične posledice," je povedala v izjavi za sodišče. Dodala je, da jo zaradi brazgotin na obrazu spremljata tesnoba in strah ter da bo zdravila potrebovala še dolgo časa.

Po nesreči se je z otroki preselila k svoji materi, v iskrenem pričanju pa je dejala tudi, da bi bilo vse to mogoče preprečiti.

Zoe in Rag'n'Bone Man, čigar pravo ime je Rory Charles Graham, sta poročena od leta 2024. | Foto: Guliverimage Zoe in Rag'n'Bone Man, čigar pravo ime je Rory Charles Graham, sta poročena od leta 2024. Foto: Guliverimage

Na sodišču se je opravičila

Graham, ki je sicer poročena s slavnim britanskim pevcem Rag'n'Bone Manom, je krivdo za povzročitev hudih telesnih poškodb zaradi malomarne vožnje priznala že pred začetkom sojenja. Na sodišču je pojasnila, da je hitela po svoja otroka v šolo in da je zaradi zamude občutila močno tesnobo.

"V življenju še nikoli nisem nikogar poškodovala in tega nikoli ne bi želela. Tudi sama sem mama in nikoli ne bi nikomur želela povzročiti česa takega."

Ob tem je dejala, da ni prekoračila dovoljene hitrosti in da je zmotno menila, da se dvojna neprekinjena črta na cesti prekinja.

Sodišče ji je izreklo 12 tednov zaporne kazni, ki je pogojno odložena za obdobje 18 mesecev. Poleg tega eno leto ne bo smela voziti motornih vozil, opraviti pa bo morala tudi sedem dni rehabilitacijskega programa.

Rag'n'Bone Man nesreča nesreča
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