Žena Martina Strela o njegovih izjavah o ločitvi: Vesela sem, da je konec

Potem ko je slovenski ultramaratonski plavalec Martin Strel razkril, da se ločuje od svoje žene Maye Peron, saj naj bi mu rekla, da ne želi več biti njegova žena, vseeno pa želi, da nadaljujeta odnos, se je Peronova na družbenih omrežjih odzvala na njegove izjave. Označila jih je za polresnice.

Kot smo poročali, je Martin Strel za portal Žurnal dejal, da "se je njegova žena odločila, da zakon končata, ne pa nujno tudi odnosa", priznal pa je tudi, da sam te logike ne razume. "Maya je rekla, da lahko ostaneva skupaj, le poročena ne želi več biti z mano. Nimam pojma, kje je tu logika, ampak ja … Tako je rekla, tako se je odločila," je razlagal Strel.

Na njegove izjave se je na družbenih omrežjih Facebook in Instagram danes odzvala njegova (nekdanja) žena Maya Peron.

Strelove izjave je označila za zavajanja

"Mnogi ste me spraševali, ali se mislim kaj odzvati na Martinove izjave o najini ločitvi, in danes je Reviji Suzy objavljen članek. Pripravljen je bil že pred nekaj tedni, vendar je na mojo prošnjo počakal v predalu – ker sem si želela, da bi lahko tudi z Martinom najprej skomunicirala, kako bova najino ločitev predstavila javnosti. No, pri njegovem "me, myself and I" sistemu, se to nekako ni izšlo," je zapisala Peronova.

"Če bi na vprašanja novinarke odgovarjala po tistem, ko je bil cel splet že poplavljen z Martinovimi izjavami in polresnicami, zagotovo ne bi napisala, da je najin odnos ostal korekten, niti, da bom še sodelovala v njegovih projektih – pod vse preostalo, pa se še vedno podpišem," je dodala.

Maratonski plavalec in večkratni svetovni rekorder v plavanju na dolgih progah Martin Strel ter njegova žena Maya Peron sta se ločila. Foto: Mediaspeed

Ni ji žal, da sta se poročila, a je vesela, da je konec

Zapisala je še, da je bil njun prvi razhod leta 2023 zagotovo prava odločitev, ni pa ji žal, da se je leto dni pozneje poročila s Strelom, saj se nikoli ne bo spraševala, kaj bi bilo, če bi se odločila drugače.

"Hvaležna sem za vse, kar je bilo, in hkrati vesela, da je konec," je zaključila Peronova.