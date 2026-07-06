Zdaj je znano, kako je bila videti razkošna poroka Taylor Swift

Taylor Swift in Travis Kelce sta pretekli petek svojo ljubezen kronala z razkošno poroko v kultni dvorani Madison Square Garden v New Yorku, kjer ni manjkalo slavnih gostov, vrhunske glasbe in spektakularne scenografije.

Poroka ene najbolj prepoznavnih glasbenih zvezdnic na svetu Taylor Swift in zvezdnika lige NFL Travisa Kelceja je bila eden najbolj odmevnih družabnih dogodkov leta.

Prizorišče v Madison Square Gardnu so za to priložnost popolnoma preobrazili in ga po navedbah vira spremenili v čarobni gozd, poroča People. Dekoracijo so sestavljali praproti, drevesa in bela pregrinjala, ki so prekrila tribune. Taylor je do oltarja prišla po posebej pripravljenem odru, kjer sta si s Travisom izmenjala poročne zaobljube.

Te naj bi trajale skoraj 40 minut, saj je vsak svoje bral približno 20 minut, zapisane pa sta jih imela v zlatih knjižicah, je razkril vir.

Gostje so za morebitne solze med slovesnostjo prejeli izvezene robčke, na katerih sta bili izpisani inicialki mladoporočencev, pa tudi del Taylorinega besedila pesmi Blank Space: "So it's gonna be forever." (Torej bo trajalo večno, op. p.)

Paul McCartney, Stevie Nicks in vrhunska kulinarika

Taylorina mama Andrea je goste po obredu povabila v sprejemno dvorano, kjer je bil postavljen koncertni oder.

Po poročanju revije People je legendarni Paul McCartney na njem zapel znamenito uspešnico Beatlov I Want to Hold Your Hand, kasneje pa je nastopila tudi Stevie Nicks.

Na poročnem sprejemu ni manjkalo vrhunske hrane in pijače. Gostje so lahko izbirali med italijanskimi jedmi, sušijem in številnimi prigrizki, bari pa so bili postavljeni vsepovsod. Po navedbah vira je bilo kljub ogromnemu prizorišču zelo gneče.

Na poroki so bili poleg družinskih članov tudi številni znani obrazi, med njimi Ed Sheeran, Selena Gomez, Jennifer Lopez, Sabrina Carpenter, Brad Pitt, Tom Hanks, Bradley Cooper in Dakota Johnson.

Med povabljenimi na poroko leta v ZDA je bil tudi Slovenec – plesalec Jan Ravnik, ki je Taylor spremljal na njeni turneji Eras.

Odsotnost (nekdanje) najboljše prijateljice

Številni pa so opazili, da med svati ni bilo igralke Blake Lively, s katero je bila Taylor nekoč v zelo tesnih odnosih. A to naj bi se skrhalo po sodni drami, ki jo je Blake začela proti igralcu Justinu Baldoniju, zaradi česar je verjetno začel tršeti tudi njen ugled.

Na sodišču je bila omenjena tudi Taylor, saj sta si z Blake izmenjali "pomembna sporočila", ki naj bi bila ključna pri sojenju.

Usodni da v Diorju, z bratom ob strani

Nevesta je nosila poročno obleko modne hiše Christian Dior Haute Couture, ki jo je oblikoval kreativni direktor Jonathan Anderson. Čevlji so bili znamke Christian Louboutin, nakit pa je prispevala hiša Cartier.

Namesto klasičnih družic in prič sta imela poseben izbor najbližjih družinskih članov. Taylorin brat Austin je prevzel vlogo njene priče, Travisov brat Jason pa je bil njegova. Obred je vodil njun prijatelj, igralec Adam Sandler.

Ko sta dahnila usodni da, se je na ekranu izpisal napis "pravkar poročena", z igro njunih inicialk. Foto: Guliverimage

Vse se je začelo z zapestnico prijateljstva

Ljubezenska zgodba Taylor Swift in Travisa Kelceja se je začela leta 2023, ko je Travis po koncertu turneje Eras razkril, da ji je želel podariti zapestnico prijateljstva s svojo telefonsko številko, vendar mu to ni uspelo.

Njegovo zanimanje je kasneje javno omenil v podkastu New Heights, ki ga vodi s svojim bratom, kmalu po tem pa sta se začela dobivati tudi po zaslugi Taylorine mame Andree.

"Izvedela sem, da je neki fant prišel na njen koncert z zapestnico prijateljstva in jo želi spoznati. Poklicala sem sestrično Robin, veliko poznavalko Kansas City Chiefs, ter jo povprašala o Travisu," se spominja mama Andrea.

Tako sta se spoznala, se avgusta lani zaročila, letos pa poročila.