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Avtor:
R. K.

Nedelja,
19. 7. 2026,
8.18

Osveženo pred

29 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Bad Bunny koncert Italija Benetke toča nevihta

Nedelja, 19. 7. 2026, 8.18

29 minut

Zaradi neurja s točo prekinili koncert Bad Bunnyja

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Bad Bunny | Foto Profimedia

Foto: Profimedia

Sobotni koncert priljubljenega portoriškega pevca Bad Bunnyja na hipodromu Snai La Maura v Milanu so morali po le nekaj odpetih pesmih zaradi neurja s točo prekiniti. Več kot 80.000 ljudi so evakuirali s prizorišča, poroča Rai News.

Kmalu zatem, ko so se na hipodromu Snai La Maura v Milanu zaslišali prvi hiti portoriškega pevca Bad Bunnyja, je začela klestiti toča v velikosti oreha.

Organizatorji so v upanju, da se bodo nevihti izognili, 80.000 obiskovalcev koncerta najprej obvestili o 10-minutnem premoru in jih pozvali, naj ostanejo na svojih mestih. Ker pa so se vremenske razmere poslabšale, so izdali ukaz za evakuacijo. Med evakuacijo je kot oreh debela toča poškodovala več obiskovalcev. Po poročanju Rai News, so zaradi neurja začasno zaprli tudi postajo podzemne železnice Uruguay.

Sobotni koncert je bil drugi in zadnji milanski koncert svetovne turneje Debí tirar más fotos. Petkov koncert portoriškega zvezdnika je bil razprodan, udeležilo se ga je 80.000 ljudi.

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