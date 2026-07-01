Zakaj lahko Anne Hathaway nosi takšne kopalke, muslimanke pa ne smejo burkinija?

Anne Hathaway je med dopustom v francoskem Saint-Tropezu sprožila novo razpravo o pravilih oblačenja in dvojnih merilih v javnih prostorih. Oskarjevko so namreč na plaži opazili v kopalni opravi, ki je z namenom zaščite pred soncem povsem pokrila njeno telo.

Hollywoodska igralka Anne Hathaway, ki trenutno pričakuje tretjega otroka, je med zadnjim počitnikovanjem požela precej pozornosti. A ne zaradi bikinija, ravno nasprotno – zvezdnica je namreč izbrala kopalno obleko, ki je z namenom zaščite pred soncem povsem pokrila njeno telo.

Čeprav so mnogi njen videz pohvalili kot eleganten in praktičen, so na družbenih omrežjih hitro vzniknile primerjave z obravnavo muslimank v Franciji, ki nosijo podobne kopalne obleke, burkinije, a zaradi tega pogosto niso dobrodošle na javnih bazenih ali plažah.

Zakaj so podobne kopalne obleke pri nekaterih sprejemljive, pri drugih pa ne?

Razprava se vrti okoli vprašanja, zakaj je popolno pokrivanje telesa na plaži pri hollywoodski zvezdnici razumljeno kot modna oziroma zdravstveno smiselna izbira, medtem ko je pri muslimankah pogosto označeno za simbol verske strogosti ali družbene problematičnosti.

Na očitne dvojne standarde je opozorila tudi pisateljica Nadeine Asbali: "Ko se muslimanke same odločimo za oblačila, ki jih nosimo, smo pogosto označene za zatirane žrtve. Ko enako storijo nemuslimanke, jih hvalijo kot napredne in samozavestne," je dejala in dodala:

"Anne Hathaway hvalijo, ker naj bi s takšno kopalno opravo ščitila svoje nosečniško telo pred soncem, medtem ko so muslimanke v burkinijih pogosto izključene iz javnih prostorov ali označene za preveč konservativne."

Svoj komentar je dodala še pisateljica in založnica Boutaïna Azzabi, ki je opisala izkušnjo iz Francije, kjer ji zaradi hidžaba in kopalne oprave, ki je pokrivala vse telo, niso dovolili vstopa na javni bazen. Po njenih besedah gre za sistemsko izključevanje, ki presega vprašanja higiene ali varnosti in je povezano predvsem z vidnostjo islamske vere v javnem prostoru.

Francoski sekularizem in spor o verskih simbolih

Francija že dolgo uveljavlja strogo načelo sekularizma, ki naj bi zagotavljalo nevtralnost države do religije, a je pogosto predmet kritik zaradi omejevanja muslimanskih praks.

V zadnjih letih so oblasti uvedle več ukrepov: prepoved hidžaba v javnih šolah, omejitve nošenja verskih simbolov v športu ter občasne občinske prepovedi burkinija na javnih kopališčih in plažah.

Francosko-maroška veslačica in političarka Sarah Fraincart je poudarila, da nikomur ne bi prišlo na misel, da bi Anne Hathaway zaradi takšne kopalne obleke odstranili s plaže, muslimanka v enaki opravi pa postane tema politične razprave.

Oglasila se je tudi organizacija za varstvo človekovih pravic Amnesty International, ki pravi, da bi moral koncept sekularizma zagotavljati enako obravnavo vseh državljanov, kritiki pa menijo, da se v praksi pogosto uporablja predvsem za omejevanje vidnih izrazov islamske vere.