Sedem let po smrti modne ikone Karla Lagerfelda se na sodišču obeta velik boj za njegovo veliko premoženje, katerega vrednost ocenjujejo na okoli 200 milijonov evrov. V oporoki je modni oblikovalec sicer svoje bogastvo zapustil svojemu asistentu, krščencu in dvema modeloma, vendar je pri tem izpustil krvne sorodnike. Zdaj bodo oporoko na sodišču pravno izpodbijali njegovi krvni sorodniki, kar odpira možnost, da bi del premoženja podedovali tudi oblikovalčevi nečaki in nečakinje, poroča The Times.

Nemški modni oblikovalec Karl Lagerfeld je umrl leta 2019 v starosti 85 let, svojo oporoko pa je sestavil tri leta pred svojo smrtjo – aprila leta 2016. Zdaj oporoko po poročanju nemških medijev izpodbija neimenovana oseba. Kdo natančno, ni znano. Krvni sorodniki zdaj pravno izpodbijajo zadnjo voljo modne ikone.

Glede na zapise v oporoki je Lagerfeld svoje premoženje po smrti prepustil tistim, ki jih je imenoval svoja "prava družina", in sicer svojemu dolgoletnemu asistentu Sébastienu Jondeauju, krščencu Hudsonu Kroenigu, ki je bil v času njegove smrti star komaj 11 let, ter modeloma Bradu Kroenigu in Baptistu Giabiconiju. Kot poročajo tuji mediji, je zdaj izvršitelj oporoke Christian Boisson Lagerfeldovim sorodnikom poslal pismo, v katerem jih je obvestil o sodnem postopku in zadnji volji slavnega oblikovalca. Če bi bila oporoka po francoskem dednem pravu razveljavljena, bi bilo premoženje razdeljeno med najbližje krvne sorodnike.

Kdo bi bil lahko upravičen do zapuščine?

Karl Lagerfeld ni imel svojih otrok, obe njegovi (pol)sestri, Christiane in Thea, pa sta umrli pred njim, je še poročal časnik The Times. Prav zato bi njegovo veliko bogastvo lahko podedovali njuni otroci. Christiane se je v 50. letih prejšnjega stoletja preselila v ZDA in s svojimi štirimi otroki živela v Connecticutu. Njen sin Karl je umrl pri 18 letih v prometni nesreči, ostali trije otroci – Paul in Roger Johnson ter Caroline Wilcox – pa bi lahko zdaj postali dediči po pokojnem stricu. Med potencialnimi dediči je sicer tudi 82-letna Thoma Gräfin von der Schulenburg, ki je hči njegove polsestre Thee.

Krvna družina pa s pokojnim Lagerfeldom ni bila tesno povezana. Lagerfeld svoje sestre Christiane ni videl vse od leta 1974, nihče od njegovih ameriških sorodnikov pa ni bil povabljen, ko je bila tema Met Gale leta 2023 njegova bogata modna zapuščina. Prav tako je Roger Johnson, ki dela kot voznik tovornjaka, celo dejal, da ne misli sprejeti nobene dediščine, saj s stricem ni imel nobenih stikov. Lagerfeld je kljub nerednim in ohlapnejšim stikom s krvnim sorodstvom leta 1992 oblikoval poročno obleko za svojo nečakinjo Caroline in jo z letalom poslal v Združene države Amerike.

Pokojni modni oblikovalec pa je bil znan tudi po svoji veliki navezanosti na svojo burmansko mačko Choupette. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Navezanost na mačko Choupette, ki živi razkošno življenje

Zaenkrat je tako velik del velikega bogastva modnega oblikovalca še negotova. Pokojni modni oblikovalec je bil znan tudi po svoji veliki navezanosti na svojo burmansko mačko Choupette, ki še naprej živi v razkošju. To še danes – zaradi ekstravagantnega življenjskega sloga – privablja zanimanje javnosti. Lagerfeld je namreč svojemu hišnemu ljubljenčku zapustil okoli 1,55 milijona evrov premoženja, za mačko pa skrbi Lagerfeldova gospodinja Françoise Caçote.

Oporoka in izpodbijanje le te pa ni edina stvar, s katero se trenutno ukvarjajo sodišča in tudi Lagerfeldovi krvni sorodniki. Davčni organi namreč preiskujejo, kje je Lagerfeld stalno prebival, preden je umrl. Če je bil prijavljen v Parizu, bi bilo njegovo premoženje obremenjeno z davčnim dolgom v višini od 20 do 40 milijonov evrov, še poročajo tuji mediji.

