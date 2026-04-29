Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B.

29. 4. 2026,
21.52

14 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
zaslužek OnlyFans Shannon Elizabeth

Sreda, 29. 4. 2026, 21.52

14 minut

Vrtoglav zaslužek privlačne igralke iz Ameriške pite na OnlyFansu

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Shannon Elizabeth | Da si je pri 52 letih odprla profil na platformi OnlyFans, je igralka naznanila pred dobrima dvema tednoma. | Foto Guliverimage

Da si je pri 52 letih odprla profil na platformi OnlyFans, je igralka naznanila pred dobrima dvema tednoma.

Foto: Guliverimage

Igralka Shannon Elizabeth, ki je v komedijah Ameriška pita in Ameriška pita 2 zaslovela v vlogi privlačne Čehinje Nadie, je po odprtju profila na platformi OnlyFans v samo enem tednu zaslužila skoraj milijon dolarjev (854.200 evrov), poroča portal Page Six.

Vir blizu igralke je za omenjeni portal pojasnil, da si je polovico denarja prislužila z neposrednimi sporočili uporabnikom, preostanek pa na podlagi ekskluzivnih objav. Predstavnik igralke je ob tem povedal, da namerava Elizabeth del izkupička nameniti svoji dobrodelni organizaciji Shannon Elizabeth Foundation, del pa bo porabila za organizacijo poletne gala večerje v Las Vegasu. "Ves čas dela in rada komunicira s svojimi oboževalci," je še dodal.

Vložila zahtevo za ločitev

Da je pri 52 letih odprla profil na platformi OnlyFans, je igralka naznanila pred dobrima dvema tednoma. Takrat je za revijo People pojasnila, da je vrsto let delala v Hollywoodu, kjer so njeno zgodbo nadzirali drugi, zdaj pa si želi spremembe. "S tem novim poglavjem bom to spremenila, pokazala svojo seksi plat, ki je ni videl še nihče, in bom bližje svojim oboževalcem."

Le dan pred odprtjem profila je Shannon Elizabeth vložila zahtevo za ločitev od južnoafriškega okoljevarstvenika Simona Borcherta, s katerim je bila poročena od leta 2021, v zvezi pa od leta 2015. Za portal US Weekly je igralka pojasnila, da sta z zdaj že nekdanjim možem ločena od septembra lani, proces ločitve pa je bil premišljen in ne nekaj, kar se je zgodilo v zadnjih dneh. "Pomembni deli so že za mano, ostale so le še formalnosti. To je zame novo poglavje in nad njim sem resnično navdušena. Počutim se močnejšo, jasnejšo in srečnejšo kot že dolgo ne," je še dodala.

To je bil sicer njen drugi zakon, med letoma 2002 in 2006 je bila poročena z igralcem Josephom D. Reitmanom.

Shannon Elizabeth v filmu Ameriška pita 2. | Foto: Guliverimage Shannon Elizabeth v filmu Ameriška pita 2. Foto: Guliverimage

Preberite še:

Shannon Elizabeth
Trendi Vroča igralka iz Ameriške pite se je ločila in si odprla profil na OnlyFansu
Leonid Radvinski, lastnik platforme za odrasle OnlyFans
Trendi Pri samo 43 letih umrl milijarder Leonid Radvinski, lastnik OnlyFansa
Salome
Trendi Salome odprla profil na OnlyFansu
zaslužek OnlyFans Shannon Elizabeth
