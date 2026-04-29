Vrtoglav zaslužek privlačne igralke iz Ameriške pite na OnlyFansu

Igralka Shannon Elizabeth, ki je v komedijah Ameriška pita in Ameriška pita 2 zaslovela v vlogi privlačne Čehinje Nadie, je po odprtju profila na platformi OnlyFans v samo enem tednu zaslužila skoraj milijon dolarjev (854.200 evrov), poroča portal Page Six.

Vir blizu igralke je za omenjeni portal pojasnil, da si je polovico denarja prislužila z neposrednimi sporočili uporabnikom, preostanek pa na podlagi ekskluzivnih objav. Predstavnik igralke je ob tem povedal, da namerava Elizabeth del izkupička nameniti svoji dobrodelni organizaciji Shannon Elizabeth Foundation, del pa bo porabila za organizacijo poletne gala večerje v Las Vegasu. "Ves čas dela in rada komunicira s svojimi oboževalci," je še dodal.

Vložila zahtevo za ločitev

Da je pri 52 letih odprla profil na platformi OnlyFans, je igralka naznanila pred dobrima dvema tednoma. Takrat je za revijo People pojasnila, da je vrsto let delala v Hollywoodu, kjer so njeno zgodbo nadzirali drugi, zdaj pa si želi spremembe. "S tem novim poglavjem bom to spremenila, pokazala svojo seksi plat, ki je ni videl še nihče, in bom bližje svojim oboževalcem."

Le dan pred odprtjem profila je Shannon Elizabeth vložila zahtevo za ločitev od južnoafriškega okoljevarstvenika Simona Borcherta, s katerim je bila poročena od leta 2021, v zvezi pa od leta 2015. Za portal US Weekly je igralka pojasnila, da sta z zdaj že nekdanjim možem ločena od septembra lani, proces ločitve pa je bil premišljen in ne nekaj, kar se je zgodilo v zadnjih dneh. "Pomembni deli so že za mano, ostale so le še formalnosti. To je zame novo poglavje in nad njim sem resnično navdušena. Počutim se močnejšo, jasnejšo in srečnejšo kot že dolgo ne," je še dodala.

To je bil sicer njen drugi zakon, med letoma 2002 in 2006 je bila poročena z igralcem Josephom D. Reitmanom.

Shannon Elizabeth v filmu Ameriška pita 2. Foto: Guliverimage

Preberite še: