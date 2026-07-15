Britanska vplivnica in strokovnjakinja za družbena omrežja Georgia Aldridge, ki je svojo spletno prepoznavnost gradila z obljubami, da blagovnim znamkam pomaga spremeniti objave v dobiček, bo morala luksuznim modnim hišam plačati okoli 252 tisoč evrov odškodnine.

Georgia Aldridge, ki ima na Instagramu več kot 32 tisoč sledilcev in vodi marketinško podjetje, je vodila t. i. poslovni model dropshippinga. Kupcem je prodajala ponarejene modne izdelke znamk Fendi, Louis Vuitton in Christian Dior, del ponudbe pa je nabavljala prek kitajske spletne platforme AliExpress.

Na sodišču so proti njej in njenemu podjetju nastopile priznane modne hiše Fendi Italia, Christian Dior Couture, Loewe, Celine ter krovna družba LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, poročajo britanski mediji.

Sodišče je v prid znamkam prisodilo že januarja letos, zdaj pa je sodnik določil višino odškodnine. Presodil je, da je prodaja ponaredkov, ki je deloma potekala tudi prek posebne skupine na WhatsAppu, povzročila izgubo 713 prodaj originalnih izdelkov in modnim hišam odvzela tudi prihodke iz licenc.

Nekateri ponaredki tako kakovostni, da so zavajali kupce

Na sodišču je med drugim pričal Nicolas Lambert, vodja zaščite blagovnih znamk na spletu pri skupini LVMH, ki je pojasnil, da vsi ponaredki niso enake kakovosti. "Vsaj del izdelkov, ki jih je prodajala obtoženka, spada med kakovostnejše ponaredke, ki jih spletne skupnosti označujejo kot 'superfakes' ali 'dupes'," je razložil.

Dodal je, da višja cena in izjemna pozornost na podrobnosti pogosto zavedeta kupce, da verjamejo, da kupujejo originalne izdelke. Po njegovih besedah prodajalci takšne izdelke na spletu označujejo z izrazi, kot sta "1 : 1" ali tako imenovana "mirror quality", s katerima poudarjajo visoko kakovost ponaredkov.

Modne hiše dokazale izgubljeno prodajo

Sodnik je ocenil, da je bila posledica dejavnosti vplivnice približno 713 izgubljenih prodaj originalnih izdelkov. Ob predpostavljenem dobičku okoli 280 funtov na posamezen izdelek je skupno škodo ocenil na 200 tisoč funtov, kar je približno 237 tisoč evrov.

Poleg tega je ugotovil, da je bilo prodanih še 4.039 ponaredkov slabše kakovosti, ki sicer niso neposredno nadomestili nakupa originalov, vendar bi morale modne hiše zanje prejeti licenčnino. Zato ji je prisodil še dodatnih 13 tisoč funtov, okrog 15.400 evrov kazni.

Sodišče: Škodovanja ugledu blagovnih znamk jim ni uspelo dokazati

Modne hiše so trdile tudi, da je prodaja ponaredkov škodovala njihovemu ugledu, vendar jim tega ni uspelo dokazati.

Po mnenju sodnika dokazi kažejo, da so kupci najverjetneje vedeli, da kupujejo ponaredke, in niso verjeli, da izdelki prihajajo neposredno od luksuznih znamk. "Verjetneje je, da so se kupci zavedali, da gre za običajen primer prodaje ponarejenega luksuznega blaga, ki ga ponujajo prodajalci, katerih dejavnosti lastniki blagovnih znamk odločno ne odobravajo," je poudaril.

Zato je zavrnil zahtevek za odškodnino zaradi domnevne škode ugledu blagovnih znamk, vplivnici in njenemu podjetju pa naložil, da morata modnim hišam skupaj plačati 213 tisoč britanskih funtov oziroma 252 tisoč evrov.

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