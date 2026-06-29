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Vplivnica Lepa Afna razkrila spol otroka, družini se je pridružila še ena deklica
Potem ko je pretekli petek vplivnica Lea Filipovič, bolje znana pod imenom Lepa Afna, razkrila, da se je njihovi družini pridružil nov družinski član, je zdaj posredno v objavi razkrila tudi spol novorojenčka. Z dolgoletnim partnerjem Anžetom in prvo hčerko so v družino pozdravili še eno hčerko, niso pa razkrili njenega imena.
Vplivnica Lepa Afna (Lea Filipovič) je s partnerjem, profesionalnim golfistom Anžetom Leskovarjem, dobila še eno hčerko. To je sporočila v zadnji objavi, v kateri je delila osem poporodnih trenutkov, med njimi pa je peto točko in fotografijo podpisala s "pogrinjek za sestrico od starejše sestrice" in dala vedeti, da se je njihova družina povečala še za eno deklico.
Starejša hči 35-letne vplivnice je tako postala starejša sestrica, za vsako izmed deklet v družini pa je Lepa Afna posadila tudi eno korito rožic. Kakšni so trenutno njeni dnevi, pa je razkrila že z opisom prve fotografije, na kateri v naročju drži novorojenko: "Utrujena kot še nikoli, pa tudi srečna kot še nikoli," je še zapisala.
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