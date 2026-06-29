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Avtor:
A. P. K.

Ponedeljek,
29. 6. 2026,
13.45

Osveženo pred

3 minute

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Lepa afna Lea Filipovič vplivnica spol otrok novorojenček

Ponedeljek, 29. 6. 2026, 13.45

3 minute

Vplivnica Lepa Afna razkrila spol otroka, družini se je pridružila še ena deklica

Avtor:
A. P. K.

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Lea Filipovič Lepa Afna | Družina Lepe Afne je pozdravila še eno deklico. | Foto Mediaspeed

Družina Lepe Afne je pozdravila še eno deklico.

Foto: Mediaspeed

Potem ko je pretekli petek vplivnica Lea Filipovič, bolje znana pod imenom Lepa Afna, razkrila, da se je njihovi družini pridružil nov družinski član, je zdaj posredno v objavi razkrila tudi spol novorojenčka. Z dolgoletnim partnerjem Anžetom in prvo hčerko so v družino pozdravili še eno hčerko, niso pa razkrili njenega imena.

Vplivnica Lepa Afna (Lea Filipovič) je s partnerjem, profesionalnim golfistom Anžetom Leskovarjem, dobila še eno hčerko. To je sporočila v zadnji objavi, v kateri je delila osem poporodnih trenutkov, med njimi pa je peto točko in fotografijo podpisala s "pogrinjek za sestrico od starejše sestrice" in dala vedeti, da se je njihova družina povečala še za eno deklico.

Starejša hči 35-letne vplivnice je tako postala starejša sestrica, za vsako izmed deklet v družini pa je Lepa Afna posadila tudi eno korito rožic. Kakšni so trenutno njeni dnevi, pa je razkrila že z opisom prve fotografije, na kateri v naročju drži novorojenko: "Utrujena kot še nikoli, pa tudi srečna kot še nikoli," je še zapisala.

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