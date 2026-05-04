Britanska kraljeva družina bo poleti znova večja. Princesa Eugenie in njen mož Jack Brooksbank pričakujeta tretjega otroka, kar je potrdila tudi Buckinghamska palača.

Kraljevina je veselo novico potrdila tudi na družbenih omrežjih, kjer so delili fotografijo petletnega Augusta in dveletnega Ernesta, sinov princese Eugenie in Jacka Brooksbanka, ki v rokah držita posnetek ultrazvoka. Ob tem so zapisali, da "princesa Eugenie in Jack Brooksbank z velikim veseljem sporočata, da pričakujeta tretjega otroka, ki prihaja to poletje".

Dodali so, da je kralj Karel III. že obveščen o nosečnosti in nad novico navdušen. Isto fotografijo je na svojem uradnem profilu na Instagramu objavila tudi Eugenie.

Novi član kraljeve družine po poročanju BBC ne bo nosil naziva "njegova ali njena kraljeva visokost", bo pa zasedel 15. mesto v vrsti za britanski prestol, s čimer bo prehitel nekatere druge člane širše kraljeve družine.

Princesa Eugenie in Jack Brooksbank sta poročena od leta 2018. Prvega sina Augusta sta dobila leta 2021, drugega sina Ernesta pa leta 2023. Družina ima domovanje tako na Portugalskem kot v rezidenci Ivy Cottage v sklopu Kensingtonske palače. Eugenie je zaposlena kot direktorica umetniške galerije Hauser & Wirth v Londonu, njen mož pa dela na področju gostinstva in marketinga.

