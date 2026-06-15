V Strunjanu se je poročil smučar Miha Hrobat

Naš alpski smučar se je poročil s partnerko Lano. Za lokacijo poroke sta izbrala strunjansko Vilo Tartini.

Alpski smučar Miha Hrobat je v objavah na Instagramu razkril, da se je poročil s svojo dolgoletno izbranko Lano. Kot je razvidno iz objav na družbenih omrežjih, sta v zakon stopila na idilični obmorski lokaciji, v strunjanski Vili Tartini, kjer se je med drugim septembra lani poročil tudi nekdanji premier Robert Golob.

Foto: Instagram

Miha je svojo Lano, s katero imata hčer Avo in sina Maksa, za roko zaprosil lansko pomlad na Maldivih. "Rekla je da ... nič čudnega," je naš specialist za hitre discipline takrat šaljivo zapisal ob fotografijah zaroke v tropskem raju.

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