Družina, prijatelji in znane osebnosti so se danes v Rimu poslovili od preminulega italijanskega modnega oblikovalca Valentina Garavanija. Med tistimi, ki so se zbrali v baziliki svete Marije angelov in mučenikov, so bile igralki Anne Hathaway in Liz Hurley ter dolgoletna glavna urednica modne revije Vogue Anna Wintour.

Po pisanju nemške tiskovne agencije DPA sta se pogrebne slovesnosti med drugim udeležila tudi italijanska modna oblikovalka Donatella Versace in ameriški modni oblikovalec Tom Ford.

Venec z napisom "Vedno v mojem srcu"

Oboževalci v ponedeljek preminulega modnega oblikovalca so trg pred cerkvijo napolnili že zgodaj zjutraj, nekoliko pozneje so v cerkev prinesli krsto z njegovimi posmrtnimi ostanki. Prisotna sta bila tudi Valentinov dolgoletni partner in sodelavec Giancarlo Giammetti ter njegov zadnji partner Bruce Hoeksema. Po poročanju časopisa La Repubblica se je italijanska filmska legenda Sophia Loren modnemu oblikovalcu poklonila z vencem z napisom "Vedno v mojem srcu".

V sredo in četrtek je bila krsta preminulega na sedežu njegove nekdanje modne hiše v bližini Španskih stopnic v središču Rima, kamor se mu je prišlo poklonit več tisoč ljudi. Po današnji pogrebni slovesnosti bodo oblikovalčeve posmrtne ostanke kremirali in jih pokopali na rimskem pokopališču Flaminio.

Valentino Garavani je umrl v ponedeljek v svoji rimski rezidenci, star je bil 93 let. Desetletja je veljal za enega najbolj znanih modnih oblikovalcev na svetu. V modnem svetu si je hitro ustvaril ime s svojim elegantnim slogom, njegovi zaščitni znaki sta bili črka V in rdeča barva. Leta 1960 je skupaj z Giammettijem ustanovil modno hišo Valentino. V svoji dolgi karieri je sodeloval z mnogimi znanimi osebnostmi, med njimi so Jacqueline Kennedy Onassis, Elizabeth Taylor, Sharon Stone in Linda Evangelista.