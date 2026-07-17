Umrla je "glava družine" Kardashian, Kim pa medtem objavlja fotografije z dopusta

Kim Kardashian se je znašla pod plazom kritik, potem ko je na Instagramu objavila fotografije s poletnega dopusta le nekaj ur po novici, da je umrla njena babica Mary Jo Shannon - MJ.

Novico o smrti 91-letne Mary Jo Shannon - MJ je na družbenih omrežjih delila njena hčerka Kris Jenner, ki je zapisala: "Danes smo se poslovili od moje čudovite mamice MJ. Ni besed, ki bi lahko opisale, koliko mi je pomenila ali kako boleče je bilo slovo," je zapisala in jo opisala kot "srce naše družine".

Dodala je, da jo je mama naučila, da je družina na prvem mestu, da je treba ljubiti brezpogojno in ceniti vsak skupni trenutek. Zahvalila se ji je za vso ljubezen, modrost in podporo ter poudarila, da bo njena zapuščina živela naprej v družini. "Moje srce je razbito na milijon koščkov. Mami, rada te imam za vedno. Hvala, ker si nam dala vse," je sklenila.

Javnost jo je dobro poznala iz resničnostnega šova Keeping Up with the Kardashians, kjer se je večkrat pojavila kot gostja. Občinstvu se je prikupila zaradi svojega humorja in toplih odnosov z družino.

Kimine fotografije z dopusta sprožile val kritik

Kmalu potem pa je Maryjina vnukinja Kim Kardashian na Instagramu objavila serijo fotografij in videoposnetkov z nedavnega dopusta ob jezeru, ki prikazujejo trenutke z družino, vožnjo z gliserjem, kolesarjenje in druge sproščene poletne aktivnosti.

Ker je objava sovpadala z novico o smrti njene babice, so številni uporabniki družbenih omrežij ocenili, da je bil trenutek neprimeren. Ko so se kritike stopnjevale, so nekateri ugibali, da je bila objava načrtovana vnaprej, kar je Kim kasneje tudi potrdila.

"Ta objava je bila načrtovana nekaj dni prej, še preden smo izgubili MJ, zato se je njena objava časovno ujela z njeno smrtjo," je zapisala in dodala, da je ves pretekli teden preživela ob mami in babici.

"Moje srce je ta trenutek popolnoma z mojo družino. Zelo jo imamo radi in jo neizmerno pogrešamo. V prihodnjih dneh se bomo posvetili praznovanju njenega čudovitega življenja," je še zapisala.

Pozneje se je od babice poslovila tudi z ločeno objavo, v kateri jo je opisala kot "najboljšo prijateljico, zaupnico za vse govorice in mojo večno dvojčico".

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