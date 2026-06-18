Ameriška igralka in glasovna umetnica Daveigh Chase, ki je zaslovela kot glas Lilo v Disneyjevi uspešnici Lilo & Stitch in kot srhljiva Samara Morgan v grozljivki Krog, je umrla v starosti 35 let.

Po navedbah njenega partnerja Roya Hernandeza je Daveigh Chase umrla zaradi meningitisa in hude okužbe krvi, ki je povzročila sepso. Pred tem naj bi bila v začetku meseca sprejeta v bolnišnico v Los Angelesu zaradi podhranjenosti.

Hernandez je v ganljivem zapisu na platformi GoFundMe, ki je bila vzpostavljena pred njeno smrtjo, razkril, da je Chaseova v življenju prestala številne težke preizkušnje.

"Vedno je bila luč v mojem življenju," je zapisal. Dodal je, da se je po težkem otroštvu in bolečem razhodu z družino soočala z ustrahovanjem ter dolgo iskala občutek varnosti in sreče.

Ob razkritju njenega zdravstvenega stanja je zapisal tudi: "Daveigh so diagnosticirali meningitis in več resnih okužb krvi. Njeno stanje je postalo kritično, zdravniki pa so mi povedali, da ji morda ni ostalo veliko časa."

Daveigh je navdušila v filmu Krog. Foto: Guliverimage

Težavna poslednja leta življenja

Novica o njeni smrti je pretresla številne oboževalce po svetu, ki se je spominjajo predvsem po vlogah, ki so zaznamovale generacijo mladih gledalcev. Njena interpretacija Lilo v Disneyjevi klasiki Lilo & Stitch in vloga Samare v eni najprepoznavnejših grozljivk začetka tisočletja ostajata pomemben del filmske zgodovine.

Poleg vlog v Lilo & Stitch in Krogu je posodila glas glavni junakinji Chihiro v angleški sinhronizaciji animirane mojstrovine Čudežno potovanje ("Spirited Away"). Nastopila je tudi v kultnem filmu Donnie Darko ter priljubljeni televizijski seriji Sabrina, najstniška čarovnica.

V zadnjih letih pa je njena kariera povsem zamrla, imela je tudi več osebnih stisk in težav z zakonom. Med drugim je bila v letih 2017 in leta 2018 dvakrat aretirana zaradi posedovanja mamil, pa tudi zaradi vožnje v ukradenem vozilu. Leta 2017 jo je policija zasliševala, ker je pred bolnišnico v Los Angelesu pustila umirajočega moškega, ki je zatem umrl zaradi prevelikega odmerka mamil.